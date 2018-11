Warren Buffett pierde casi US$ 4 mil mlls. en un solo día en su apuesta por Apple

Berkshire Hathaway de Warren Buffett perdió más de US$3 mil millones el viernes cuando las acciones de Apple se encontraban en su peor día en Wall Street en más de cuatro años.

Como se recuerda, la acción de Apple cayó este viernes en la apertura de Wall Street, ante la decepción entre los inversores generada por las previsiones para fin de año de la firma, pese al importante aumento de sus ganancias en el último trimestre.

Apple —preparada para publicar su quinta semana consecutiva de pérdidas por primera vez desde 2012— cayó más de 6,9%, lo que representó su peor movimiento desde enero de 2014.

A partir del bajo precio de la acción de Apple este viernes (US$206,38), Buffet perdió US$3,99 mil millones. A los precios actuales a mitad de la jornada, Buffet perdió US$3,7 mil millones (lo que representa a 1,75% del PBI peruano). Asimismo, Apple cerró en US$222,22 el jueves antes del informe decepcionate.

CAUSAS

Las acciones de Apple se hundieron debido a que los envíos de iPhone por parte de la compañía para el último trimestre no alcanzaran las expectativas de los analistas.

Asimismo, esta situación responde a la perspectiva financiera que la compañía emitió para el resto del año, lo que decepcionó a algunos inversores.

No obstante, es probable que las pérdidas de Buffett sean aún más dolorosas. A fines de agosto de este año, el empresario reveló a CNBC la compra de más acciones de Apple desde finales de junio, aumentando su participación en un 5%. "Compramos solo un poco [más]", dijo hace unos dos meses.

La compañía también emitió una perspectiva financiera para el resto del año que decepcionó a algunos inversores. Esos factores frustraron los ingresos y ganancias más fuertes de lo esperado de la compañía.



A principios de este año, Apple se convirtió en la primera compañía estadounidense que cotiza en bolsa en alcanzar US$ 1.000 millones en valor de mercado. El segundo mayor tenedor de acciones de Apple, con una participación de aproximadamente US$ 52 mil millones, es Berkshire Hathaway, según cifras de FactSet.

Respecto a las preocupaciones de Wall Street en torno a las ventas de dispositivos del fabricante de iPhone, Buffett a menudo ha explicado que su amor por Apple se debe menos al rendimiento financiero a corto plazo y más a la potencia de su marca y ecosistema.

"No me enfoco en las ventas en el próximo trimestre ni en el próximo año", dijo en agosto. "Me concentro en ... cientos, cientos, cientos de millones de personas que prácticamente viven sus vidas con este [iPhone]".

También llamó al iPhone como "enormemente subestimado", diciendo que vale mucho más que los US$1.000 que Apple cobra.

(Con información de CNBC)