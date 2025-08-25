Los metales industriales y el mineral de hierro suben tras el discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), en el simposio de Jackson Hole, donde señaló que es muy probable que se recorte la tasa de interés en septiembre, informó Bloomberg Línea.

Los operadores aumentaron sus apuestas a una reducción de 25 puntos básicos para el próximo mes después de que Powell sugiriera que el banco central podría reducir los costos de los préstamos antes de que mejoren los datos económicos clave.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Ante este posible recorte, el cobre en la bolsa de Shanghái subió 0,6% a 79,210 yuanes la tonelada, mientras que el estaño subió 1,2%. Todos los demás metales de la bolsa avanzaron.

Mientras que la bolsa de metales de Londres permaneció cerrada este lunes por las vacaciones bancarias de verano en Reino Unido. Por otra parte, los futuros de los minerales de hierro en la bolsa de Singapur subieron 1,7% hasta los US$102,25 la tonelada.

También, subieron los contratos de Dalian y los futuros del acero en la bolsa de Shanghái.