Este martes a las 8 p.m. (hora Perú), México y Ecuador se jugarán el pase a los octavos de final del Mundial 2026. En un cotejo decisivo, ambos países latinoamericanos quieren avanzar en el máximo torneo del fútbol. México llega con la presión de ser uno de los anfitriones de esta Copa del Mundo y Ecuador llega envalentonado tras derrotar a Alemania en la fase de grupos. Si bien todo puede pasar en este duelo en la cancha, ¿cómo les va en el marcador económico?

Las relaciones comerciales entre ambos países aún están en crecimiento. En el 2025, de acuerdo al diario Expansión, en base a información del Banco de México, Ecuador fue el destino de un 0,071% de las exportaciones mexicanas, alrededor de US$471 millones. Durante el mismo lapso de tiempo, el país azteca importó US$375 millones del mercado ecuatoriano; esto es alrededor de 0,056% del total de las importaciones. Sobre todo cacao en grano, entero o partido, tostado o puro.

Ecuador vs. Alemania. (Foto: Getty Images) / Mattia Ozbot

En tanto, México, que tiene entre sus estrellas del Mundial a Julián Quiñones y al arquero ‘Memo’ Ochoa, vendió sobre todo medicamentos compuestos o sin mezclar, para uso terapéutico o profiláctico. Por las cifras, se observa una balanza que muestra una ventaja comercial para México.

No obstante, vale recordar que ambos países rompieron relaciones en abril del 2024, cuando la policía ecuatoriana ingresó a la embajada mexicana en Quito con el fin de arrestar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, que se estaba asilando allí.

Antes de ello, de hecho, el país andino estaba en conversaciones y tratativas para sumarse a la Alianza del Pacífico, conformado por Chile, Colombia, México y Perú. Pero este ingreso se ha mantenido en ‘stand by’ por la ausencia de un tratado de libre comercio con México.

El diario Expansión recuerda que esto casi se concreta en el 2022, pero se vieron entorpecidas por un desacuerdo en liberar aranceles para algunos productos.

Tras la ruptura de las relaciones diplomáticas, las tensiones con Ecuador tuvieron un salto de represalia económica en febrero del año pasado. En aquel momento, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció un arancel generalizado del 27% a los envíos mexicanos a modo de respuesta al intercambio comercial que calificaron como abusivo y a fin de poner una protección a su industria local, recoge del diario Milenio.

Julián Quiñones aparece de nuevo y pone a México a un paso del pleno de victorias en el Mundial 2026. Foto: @DSports

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió con ironía y dijo: “son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador”.

De acuerdo al medio, recogiendo datos económicos del primer cuatrimestre del año, el impacto del “castigo” arancelario ha sido más severo para los importadores y consumidores ecuatorianos que para México. Señalan que según cifras de la Secretaría de Economía de México, este país se ha convertido en un socio muy importante para Ecuador, siendo su sexto mayor proveedor a escala mundial.

Las economías en juego

Según el Banco Mundial (BM), México es la economía número 12 del mundo, por volumen de Producto Bruto Interno (PBI), con un tamaño de US$1,86 billones. Ecuador, por su parte, tiene un PBI de US$124.680 millones y ocupa el puesto 63. En cuanto al PBI per cápita, el país de la joven promesa mexicana Gilberto Mora, supera a Ecuador con US$14,185 frente a los US$6,874 de los ecuatorianos.

A nivel de crecimiento económico, las cifras son disímiles. Hace dos años, la economía ecuatoriana cayó 2% anual, mientras que México creció 1,4% aquel año, según reporte el Banco Mundial. No obstante, para este año, la economía de Ecuador crecería un 2,5 % en 2026, según las últimas previsiones publicadas este miércoles por el Banco Central del país andino (BCE), lo que supone una mejora de 0,7 puntos porcentuales frente a la proyección difundida en septiembre de 2025.

En tanto, de acuerdo a cifras recogidas por el Banco Central de Reserva del Perú, basado en LatAm Consensus Forecast (Mayo 2026), el PBI mexicano crecería 1,2% este año y 1,8% en el 2027.

Como indica el diario Expansión, la cancha es más pareja en cuestiones laborales. En el caso mexicano la tasa de desempleo fue 2,7% en 2024, de acuerdo con información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras que para Ecuador era de 3,4% en ese periodo. Ambos países latinoamericanos sufren la informalidad, como muchas economías de la región. De acuerdo al Instituto de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de informalidad en México es de 55%, la de Ecuador, la selección liderada por el centrocampista Moisés Caicedo, es de 67,3%.