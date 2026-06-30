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Resumen

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Disputarán su pase a octavos de final en el estadio Azteca. (Foto: Creada con Gemini)
Disputarán su pase a octavos de final en el estadio Azteca. (Foto: Creada con Gemini)
Por Claudia Inga Martínez

Este martes a las 8 p.m. (hora Perú), México y Ecuador se jugarán el pase a los octavos de final del Mundial 2026. En un cotejo decisivo, ambos países latinoamericanos quieren avanzar en el máximo torneo del fútbol. México llega con la presión de ser uno de los anfitriones de esta Copa del Mundo y Ecuador llega envalentonado tras derrotar a Alemania en la fase de grupos. Si bien todo puede pasar en este duelo en la cancha, ¿cómo les va en el marcador económico?

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