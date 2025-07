Mibanco prepara su ingreso al negocio de divisas: “La gente ve con buenos ojos que el banco entre a remesas”

-Preliminarmente, ¿qué resultados ha tenido Mibanco en la primera mitad del año?

La primera mitad del año ha sido súper buena. Hasta diciembre del año pasado, habían sido momentos bien duros para la industria en general. Nosotros empezamos a corregir la calidad del portafolio desde julio [del 2024]. Estoy seguro que hemos sido los primeros que empezamos a corregir, porque tomamos medidas prudenciales con más anticipación que que el resto del mercado. Desde julio nosotros ya veíamos el portafolio mejorando y en esta primera mitad del año la mejora ha sido aún mayor.

-¿Y diciembre del 2024 fue mejor que el mismo mes del 2023?

Mucho mejor. Nosotros ya estamos hoy en un modo de crecimiento. De hecho, los últimos meses hemos recuperado participación del mercado de manera muy acelerada.

-¿Qué se corrigió?

Yo creo que crisis tan profundas te dejan enseñanzas muy profundas. Sin ninguna duda creo que hoy estamos mucho mejor preparados desde la originación de los créditos. Nuestros modelos funcionan mejor. Tenemos un seguimiento del portafolio mucho más granular que te permite identificar fallas en un momento temprano, con lo cual corriges rápido y no esperas que se te haga un problema para corregir. Y la otra acción que es súper importante, es el mejor balance del mismo equipo comercial que hace la evaluación crediticia en el campo. Esto porque ya vivió una coyuntura compleja. Cuando todo es bonanza, uno tiende a ser un poquito más optimista en su evaluación. Y claro, nos vino una crisis tan fuerte y ese optimismo pasó factura.

Javier Ichazo, CEO de Mibanco. (Foto: Hugo Pérez)

-¿Cuántos clientes son hoy?

El banco está sobre 2 millones de clientes. Además de que venimos ganando participación de mercado, vamos creciendo a ritmos que no registrábamos durante el último año y medio en número de clientes.

-El banco emprendió el trabajo de diversificar su fuente de ingresos. ¿Qué resultados tuvo hasta el momento?

Hemos trabajado muy fuerte la parte de pasivos y no financieros. Donde nos ha ido mucho mejor ha sido en la parte de pasivos. De hecho, hemos tenido campaña de pasivos todo el año. Eso no lo teníamos antes. La otra cosa que es estructural es que, en la mente de nuestros asesores, hemos incorporado el mirar la relación con el cliente desde un punto de vista más integral; no se trata solo de mirar el crédito. ¿Por qué? Porque desde el año pasado hemos empezado a hablar en el banco de principalidad [la institución financiera que un cliente utiliza con mayor frecuencia]. Si tú quieres principalidad, entonces debes tener el negocio del crédito, también los pasivos y también brindar servicios no financieros. Este año creemos que lo mismo que ha sucedido con los pasivos, que ha sido bastante bueno, lo vamos a ir logrando con los otros productos no financieros.

-En pasivos, ¿qué productos están lanzando?

Hemos sacado una cuenta que se llama Full Ahorro, que paga intereses altos respecto del mercado. Y es una cuenta de libre disponibilidad. No es como el Depósito a Plazo Fijo en el que me engancho por un año y estoy forzado a tenerlo. Este es de libre disponibilidad y tiene una tasa bastante buena. Y también, Ahorro Negocio. Ahora que estamos lanzando la nueva ‘app’, esto se va a potenciar de manera relevante, con lo cual estamos buscando que realice sus operaciones con nosotros.

-¿Y el público para los productos de ahorro sigue siendo las mypes o puede ser un poco más amplio?

No, nosotros también tenemos clientes del segmento más ‘upscale’. Tenemos una banca privada chica, porque la gente que tiene un patrimonio importante no solo tiene su dinero en moneda extranjera, sino en moneda nacional también. Nosotros somos una súper alternativa.

-En no financieros, ¿qué rubros están explorando?

En no financieros, lo más importante que puede tener un banco es servicios. El tipo de cambio es un negocio bien importante en la banca. Creo que el lanzamiento de la nueva ‘app‘ nos va a apalancar muchísimo para servicios, y estamos probando cosas diferentes para tipo de cambio.

-¿Por ejemplo?

Hay remesas. El producto de remesas es otra cosa que estamos explorando. Operamos en Perú y en Colombia. En Colombia, el tema de remesas es súper relevante. Me parece que allá se mueven cerca de US$12 mil millones. Acá creo que es la mitad de esa cifra. Entonces, ahí hay un negocio de servicios bastante importante que incluso se junta con el negocio de tipo de cambio.

-¿Se dará este año?

Lo que pasa es que hay que conectarse, entonces primero hemos empezado a hacer pruebas. La gente ve con buenos ojos que el banco entre en remesas, porque se sienten seguros de entrar a nuestra oficina.

Mibanco trabaja en productos de ahorro con beneficios para sus clientes. (Foto: Difusión)

-Otra cosa que se valora mucho también son los beneficios. Desde ese lado, ¿qué están pensando ofrecerle al cliente este año?

En el lado de pasivos, estamos haciendo un montón de cosas y muchas vienen con premios. A la gente, a los clientes de microfinanzas, les gusta que los reconozcas. Hemos encontrado ahí una oportunidad, este año vamos a ser mucho más intensos en los premios. Estamos por salir con unas campañas bien potentes para pasivos, con premios bien alineados a lo que el cliente micro espera que le demos.

-¿Es un producto de ahorro simple?

De ahorro. Pero vas a ser premiado por ahorrar.

-¿Cuál es el tamaño de la cartera que maneja el banco y cuánto puede crecer este año?

Ya estamos sobre los S/12 mil millones. Yo creo que debemos crecer no menos de 8%. Es en un mercado que está decreciendo.

-¿A qué atribuye eso?

El mercado no ha corregido todavía la mora. Uno mira índices de mora del segmento y no se ha detenido, solamente Mibanco, y por ahí, alguna que otra.

-¿En cuánto han reducido ese indicador?

Yo siempre digo ‘Mibanco está como medio año adelantado al mercado’, pero esta vez estamos casi un año adelantados. Porque viene julio y nosotros ya corregimos desde julio [del 2024].

-El banco invirtió en definir modelos de riesgo para la prospección de clientes. ¿Qué resultados ha traído ello?

Evidentemente, cuando la situación se pone un poco compleja, desaceleras algunas inversiones. La única que no desaceleramos nosotros fue el trabajo de modelos de riesgo. Yo creo que estamos -y no voy a tener una falsa modestia acá- bastante lejos de lo que pueden hacer nuestros competidores. Tenemos una alianza muy potente con una universidad extranjera que nos ha ayudado a entrenar mucho mejor a nuestros equipos y además hemos podido probar modelos en supercomputadores. Eso nos da otra velocidad y otra respuesta. Creo que fue una decisión acertada, porque en el momento que se complican más los ingresos, nosotros hemos ajustado un montón. Y lo decidimos por una razón muy simple -y regreso al comienzo de la conversación-: Mientras tengas un problema estructural de ingresos, lo que tienes que proteger es la calidad del portafolio.

-En innovación, del lado del cliente, ¿qué tan digitalizada está la relación?

Estamos apalancándonos mucho también de Credicorp. Credicorp ya avanzó y hay cosas que podemos traer (a Mibanco). Como sabes, tenemos una compañía que se llama Krealo, que es un ‘venture capital’. También está invirtiendo en una serie de fintechs que estamos probando. Y ahí también hay mucha inteligencia artificial generativa. Tenemos ahorita tres empresas en las que Krealo está invertido, donde estamos probando cosas. Y si funcionan, las implementaremos.

-¿Vinculado a qué específicamente?

Finanzas y seguros. En seguros también estamos con una fintech que nos va a permitir conexiones rápidas, crear productos rápidos. Nos va a dar otra dinámica. Y lo que también estamos empezando a trabajar internamente es un modelo, el primero, de LLM [Modelo de Lenguaje Grande en inglés], que son estos modelos de gran cantidad de información que va a ser como un guía del asesor. Es mucho más que un ‘chatbot‘. Este es el proyecto más emblemático que vamos a tener este año. Si es que esto funciona bien, creo que le vamos a devolver miles de miles de horas al asesor, porque le vamos a quitar un montón de carga operativa.

-Pero no reducirá el número de asesores.

No. Yo siempre lo repito: hay 5 millones de excluidos [del sistema financiero]. Mientras tenga ese universo, si yo gano eficiencia, puedo ser más capaz de traer esos 5 millones excluidos. Si el mercado se acaba porque ya todo el país está incluido -yo no creo que lo llegue a ver-, entonces tú puedes pensar en hacer un poco de eficiencia con las personas. Pero creo que eso no va a pasar en un buen rato en el Perú.

-¿Y en oficinas?

Yo creo que creceremos en algunas. Acabamos de abrir Chancay. No estábamos con una presencia en la zona y es un emporio de desarrollo. Debe haber algunos otros lugares donde valga la pena poner una oficina. Tradicional o no tradicional. Ahí es super importante el trabajo. No habrá una reducción muy relevante de oficinas, por lo menos por ahora. Pero sí cambian de rol. De cara al primer trimestre del próximo año podrán ver cosas diferentes en la oficina.

Javier Ichazo, CEO de Mibanco. (Foto: Hugo Pérez) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

-Mibanco ya estaba explorando sinergias con Yape, ¿se logró desembolsar créditos a través de la billetera?

Yape es un canal de distribución bastante potente. En un mes deberíamos comenzar a distribuir créditos a través de Yape y eso para nosotros es importante. Creo que es en agosto que empezamos a distribuir. Hemos hecho algunas pruebas y han funcionado bien. Si bien somos el mismo grupo, las inversiones son diferentes y las conexiones toman tiempo. Lo primero que queríamos era probar si el canal funcionaba. Sí funciona y ahora vamos a empezar a avanzar. Hemos hecho pruebas con conexiones no perfectas y ahora estamos a puertas de salir.

-¿Mibanco ha registrado hechos de inseguridad en sus oficinas? ¿Se han visto afectados sus colaboradores?

Con colaboradores, no se ha reportado (ninguna situación). Tuvimos un caso en el norte, pero fue algo aislado. Nosotros movimos a la persona de la zona. Pero sí en clientes y cada vez se escucha más. Esto estaba muy sesgado en el norte, pero he estado en Arequipa hace poco y ahora también lo escuchas más en el sur. Hemos encontrado casos de clientes que cierran por un par de meses porque ya los asfixian. Lo peor que vemos es que no se detiene y que, por el contrario, avanza. Es un problema no menor. Nosotros estamos monitoreando de cerca cómo va impactando por zonas.

-La campaña “Los buenos gobernantes” que ha lanzado el banco destaca la labor del microempresario, pero también es una crítica al mal manejo de nuestro país. ¿Comparte esta crítica?

Mibanco siempre se ha caracterizado por ser una marca valiente. Es obvio que hemos tenido malos gobernantes, no hay quién pueda refutar eso. El Perú tiene tremendas posibilidades. Es por eso que no podemos cometer el error los peruanos de volver a elegir igual. Tenemos que meditar el voto y tenemos que ser bien peruanos. Esta campaña te lleva un poco a eso. Si el Perú tiene perfiles de buenos gobernantes, ¿por qué terminamos eligiendo a personas inadecuadas para que nos gobiernen? Nosotros somos muy vocales diciéndolo y la gente de empresa tiene que decir las cosas como son. Yo sí creo que los peruanos van a meditar mejor, van a pensar mejor y elegir mejor. Y si elegimos bien, no tengo la menor duda de que como país nos ponemos a un nivel absolutamente diferente. Podemos ser una estrella a nivel de Latinoamérica.