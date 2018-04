Distintos factores pueden motivar las decisiones de compra del día a día: desde la necesidad de un producto hasta cumplir un antojo personal.

Aunque principalmente las empresas se enfoquen en el estudio del comportamiento del consumidor como respuesta a lo que genera en ellos un producto, también es importante analizar el panorama que rodea la voluntad de los usuarios.

"Si alguien está comprando, hay que saber qué estaba pasando en el ambiente político ese día que compró. ¿Hubo partido? ¿Qué estaba pasando en su distrito? Más allá de la compra, hay que ver qué pasa en el entorno", resaltó Giovanna Cortéz, CEO de Microsoft durante la decimotercera edición del CEO Leadership Forums.

En tal sentido, si se aprovecha la data para conocer más al consumidor, esto se traduce en mejores resultados para la compañía. Por ejemplo, en el caso de Ripley, explotar la información que llega de la compra de los usuarios permite a la empresa ser más eficiente en cuanto a preferencia de los mismos.

"Hoy el cliente tiene mucha información, pero el día tiene 24 horas. Como cliente, me encantaría que me llames cuando llega la camisa de la marca que me gusta, por ejemplo, pero no cosas que no necesito", afirmó.