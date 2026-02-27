A través de un comunicado, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) mostró a la fecha de hoy, el aumento del abastecimiento respecto a alimentos de primera necesidad en mercados mayoristas de Lima Metropolitana, alcanzando la cifra de 10,791 toneladas, sumando los reportes del Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) y el Mercado Mayorista de Frutas No. 2 de La Victoria.

Entre la diversidad de productos están la zanahoria, vainita, papa, plátano, papaya, uva y otros al alcance de consumidores y comerciantes.

En el caso del GMML, ingresaron 8,359 toneladas de legumbres, hortalizas y tubérculos, lo que representa un incremento de 16.4% respecto al promedio de los últimos cuatro viernes. Además, se contabilizaron 2,505 toneladas de papa y sus distintas variedades, un volumen 20.9% mayor en comparación con los cuatro viernes previos.

Precios de legumbres y hortalizas

Los precios mayoristas de las principales ofertas de esta mañana fueron: zanahoria a S/ 0.73 soles kilogramo; limón en bolsa a S/ 1.22 soles kilogramo; zapallo macre en S/ 1.43 soles kilogramo; cebolla cabeza roja a S/ 1.68 kilogramo; papa Yungay a S/ 1.90 soles kilogramo; papa huayro a S/ 1.90 soles kilogramo; papa única a S/ 1.95 soles kilogramo; haba verde serrana a S/ 2.38 soles kilogramo.

En tanto, olluco largo S/ 2.38 soles kilogramo; camote amarillo a S/ 2.48 soles kilogramo; camote morado S/ 2.63 soles kilogramo; tomate katia S/ 2.73 soles kilogramo; yuca amarilla a S/ 2.95 soles kilogramo; papa amarilla a S/ 2.95 soles kilogramo; choclo tipo cusco a S/ 3.04 soles kilogramo; frijol verde canario a S/ 3.30 kilogramo; vainita americana a S/ 3.43 soles kilogramo entre otros.

Costo en el Mercado de Frutas

En el recinto se registró el ingreso de 2,432 toneladas de diferentes frutas. Las principales ofertas son: sandía a S/ 0.80 soles kilogramo; melón coquito a S/ 1.23 soles kilogramo; plátano bizcocho a S/ 1.26 soles kilogramo; manzana corriente a S/ 1.39 soles kilogramo; naranja valencia a S/ 1.70 soles kilogramo; palta criolla a S/ 1.71 soles kilogramo; papaya a S/ 2.15 soles kilogramo y manzana Israel a S/ 2.18 soles kilogramo

El plátano bellaco a S/ 2.23 soles kilogramo; uva Italia a S/ 2.30 soles kilogramo; mango Edward S/ 2.35 soles kilogramo; tuna morada a S/ 2.38 soles kilogramo; piña hawaiana a S/ 2.45 soles kilogramo; piña golden a S/ 2.47 soles kilogramo; mandarina satsuma a S/ 2.75 soles kilogramo; naranja tangelo selva a S/ 2.81 soles kilogramo; granadilla a S/ 3.06 soles kilogramo; uva Alfonso lavalet a S/ 3.58 soles kilogramo, entre otros.

Oferta del pollo y huevo

Del mismo modo, el abastecimiento de pollo permitió cubrir sin inconvenientes la demanda de comerciantes minoristas y consumidores. En los centros de acopio de Lima, el pollo vivo al por mayor se comercializó a un precio promedio de S/ 7.70 por kilo, mientras que el huevo se vendió a S/ 5.93 por kilogramo al por mayor.