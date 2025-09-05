El Perú produce anualmente más de 200 mil toneladas de ajíes, pimientos y rocotos, cultivados en las 24 regiones, lo que lo convierte en una potencia mundial del género Capsicum. Hoy, nuestro país es el tercer exportador global de estos frutos, después de China e India, consolidando su posición en el mercado internacional, así lo informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

El anuncio se da en el marco del “Día de los Ajíes Peruanos”, que se da cada primer viernes de septiembre, donde el Midagri busca promover a nivel nacional, regional y local el conocimiento sobre los ajíes, su diversidad, beneficios y protagonismo en la gastronomía, además de fortalecer el posicionamiento comercial de los productores agrarios dedicados a este cultivo.

Variedad de ajíes

Se cuenta con más de 350 variedades registradas de ajíes, rocotos y pimientos. Entre ellas destacan, el ají amarillo, panca, limo, charapita, montaña y rocoto, además de variedades locales como el arnaucho de Supe, el cacho de cabra, pipí de mono, pacae o cerezo, cada una con un valor cultural y gastronómico único.

En 2024, el Perú exportó 39,329 toneladas de páprika, alcanzando un valor de US$ FOB 142 millones con un volumen de crecimiento de 4% respecto al año anterior.

La páprika sigue siendo el producto estrella, pero las exportaciones se diversifican con ají amarillo, ají panca y rocoto, en fresco, secos, salsas y conservas, impulsadas por el auge de la gastronomía peruana. Con un consumo per cápita de cinco kilos al año, el segundo más alto de América Latina después de México, el ají reafirma su rol como alimento indispensable en la mesa peruana.

Regiones con mayor producción de ajíes

Las regiones con mayor producción de ajíes son Lima (20,3%), Tacna (20,1%) e Ica (17%), mientras que, en el caso del rocoto, Pasco concentra el 73% de la producción nacional, siendo Oxapampa la principal zona productora, seguida por Junín con el 10%. En cuanto a pimientos, Lambayeque lidera la producción de pimiento morrón, mientras que en el piquillo destaca en La Libertad (43%), Piura (42%) y Lambayeque (15%).

Más de 11 mil pequeños agricultores, en su mayoría de la agricultura familiar, conducen alrededor de 14 mil hectáreas destinadas a este cultivo.