Este lunes se desarrolló la primera sesión extraordinaria de la Comisión Agraria, a la que se convocó al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, para discutir temas del sector, entre los cuales se encuentra el Plan de trabajo en el ministerio, la promoción de alimentos para el país y de las inversiones y el empleo, entre otros.

Manero comentó que agosto, setiembre y la primera quincena de octubre son meses donde, por lo general, hay poca cosecha, lo que ha hecho que los precios de algunos alimentos se incrementen un poco. Esto se corregiría a mediados de octubre.

“Un sol para la papa, S/ 1,20 para el camote hace que el pequeño agricultor con una hectárea pueda generar S/ 15 mil a S/ 20 mil. Eso no se da siempre, pero hay que advertir que los precios altos harán que la siguiente campala de la sierra, que empieza en octubre y nooviembre, se siembren muchísimas papas y estos precios van a caer en abril”, dijo, con el fin de alertar a los productores a no sembrar grandes cantidades de este tubérculo confiando en que el precio seguirá siendo alto.

Asimismo, resaltó que, aunque hay precios interesantes para el mercado nacional, estos siguen estando por debajo de los países de la región y del mundo.

“Problemas de abastecimiento de alimentos en el Perú no tenemos. Tenemos problemas de acceso de alimentos, sin duda. Hay un segmento de la población que no puede acceder, ya sea por presupuesto o por otros motivos a una limentación apropiada”, dijo.

Más adelante en su exposición, Manero anotó que, en planes de negocio, en lo que va del año han financiado 453 planes por S/ 35 millones. Además, a través del programa Impulsa MiPerú se han consolidado S/ 326 millones, beneficiando a 12 mil productores agrarios, aunque reconoció que aún es insuficiente.

En el sector algodonero se financiará 8 mil hectáreas de algodón Pima, principalmente en el norte y cuentan con semillas que pueden adaptarse a la costa central.

“Empezamos con 8 mil [hectáreas] este año, pero la meta es tener 30 mil hectáreas de algodón el próximo año, tanto en costa norte, costa centro y un poco de la costa sur. Hemos puesto mucho énfasis al algodón y queremos reactivar la industria algodonera, textil y de confecciones en el Perú; así como la producción agrícola”, anotó.

En cuanto a la industria de la cebada, comentó que se ha firmado un contrato con una empresa cervecera del Perú para recuperar la siembra de cebada en la región andina. “Estamos validando las semillas, desarrollando las semillas y, el próximo año, vamos a hacer siembras en campo. Solo con cebada podemos hacer 40 mil hectáreas en la región andina y va a significar dejar de importar 120 mil toneladas que importamos actualmente”, explicó.

La Comisión Agraria también pidió al ministro a brindar un contexto de sus declaraciones a los medios de comunicación del miércoles 7, en referencia a que el Perú no se pasa hambre.

Sobre ello, Manero se disculpó con quienes “se hayan podido sentir ofendidos con esta frase”. También explicó que las cifras de la población en pobreza son de 29% y de extrema pobreza de 5%. Al hablar de anemia, más del 40% de niños de 0 a 3 años la tienen y, al hablar de inseguridad alimentaria, esto afecta a más del 50% de la población.

“Decir inseguridad alimentaria no es lo mismo que decir hambre. Uno puede estar en inseguridad alimentaria comiendo tres comidas al día, pero solo con carbohidratos que son más baratos para consumir más proteínas, frutas, vegetales. Se puede comer tres comidas al día, pero en exceso y también estar en inseguridad alimentaria. Perú hay otro segmento que no puede llenar el estómago, come con déficit, eso sí es hambre”, dijo.

Según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reporta que la gente subalimentada en el Perú es de 7%, que son los peruanos con alta probabilidad de pasar hambre “cifra que se acerca al 5% de la población en extrema pobreza”, dijo el titular del Midagri.

“Cuando dicen que 17 millones de peruanos pasan hambre, eso no es cierto, el hambre técnicamente está relacionada al dato de subalimentación y ese es el 7% de los peruanos. El Perú no es un país de hambrientos, el Perú es un país de gente trabajadora que ha podido salir adelante. No se puede Perú potencia mundial cuando solo promuevo asistencialismo. Para ser potencia mundial necesitamos hambre, pero de triunfo, de desarrollo, de salir adelante”, puntualizó.