En los últimos días se elevó la tensión entre Estados Unidos y la embajada de China; en medio, el Perú. El martes (ayer), en una columna publicada en el Diario El Comercio, Marco Rubio señaló que “los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales del Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos”.

Por la noche, la embajada de China en Perú respondió al Secretario de Estado del gobierno de Trump defendiendo las relaciones que el gigante asiático mantiene con el Perú. Sostuvieron que las inversiones chinas en territorio peruano respetan la legislación local.

A través de redes sociales, la Embajada de China en Lima aseguró que la inversión china en Perú “es transparente y conforme a la ley”, con una cartera de US$30.000 millones que, según la delegación diplomática, “trae oportunidades de desarrollo, empleo, ingresos fiscales, superávit comercial y reservas internacionales, sin generar ni un centavo de deuda”. Además, dijo que “China abre sus puertas y recibe al pueblo peruano con los brazos abiertos. Entonces, ¿por qué los peruanos, al solicitar una visa para cierto país, tienen que someterse a rigurosos controles e incluso enfrentarse a amenazas de cancelación de las visas de toda su familia?”, cuestionó la misión diplomática en referencia a EE.UU.

En medio de esta controversia, durante una conferencia de la Financiera Confianza, donde participó el Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri), este Diario consultó sobre el reciente cruce entre ambos países respecto a su relación con el Perú.

Iván Mena Alberca, director de Seguro y Fomento del Financiamiento Agrario de Midagri, sostuvo que no identificaba, por el momento, riesgos para las agroexportaciones peruanas y consideró que el interés de ambos países podía representar una oportunidad.

“No veo riesgos en los comentarios que ahora se han mencionado, sino, por el contrario, veo oportunidades. Mientras dos países estén interesados en el Perú, para los productores es más beneficioso”, afirmó.

Añadió que mantener abiertos ambos mercados favorece la diversificación de las exportaciones agrarias.

Indicó que Estados Unidos es un destino tradicional para productos como espárragos, palta, uva, café y cacao, mientras que China ofrece oportunidades para productos especializados y de nicho.

En el caso del café, señaló que el mercado chino privilegia principalmente la calidad y los cafés especiales, mientras que los mercados estadounidense y europeo otorgan mayor importancia a certificaciones como la producción orgánica.