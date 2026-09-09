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Resumen

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Por Melissa Rodríguez Enciso

En los últimos días se elevó la tensión entre Estados Unidos y la embajada de China; en medio, el Perú. El martes (ayer), en una columna publicada en el Diario El Comercio, Marco Rubio señaló que “los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales del Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos”.

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