El presidente del Congreso de la República, senador Miguel Ángel Torres Morales, se reunió con el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, para recoger sus inquietudes y propuestas, así como planteamientos que puedan ser canalizados ante las entidades correspondientes del Poder Ejecutivo.

Durante el encuentro, Zapata Ríos destacó la importancia de aprobar la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo para impulsar medidas orientadas al fortalecimiento del sector empresarial.

“Para nosotros, los empresarios, la delegación de facultades es importante y necesaria. Necesitamos que el Estado continúe contribuyendo a favor del sector, con herramientas claras y responsables” , señaló el titular de Confiep.

El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres(@mikitorresfp), se reunió con el titular de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Jorge Zapata, para escuchar sus inquietudes y propuestas sobre el fortalecimiento del sector empresarial.



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Torres y Zapata también abordaron la problemática de la minería ilegal y la necesidad de adoptar medidas para enfrentarla, con énfasis en la formalidad, la seguridad y el desarrollo económico del país.

Al término de la reunión, el presidente del Congreso reafirmó su disposición a mantener un diálogo permanente con el sector empresarial. Asimismo, destacó la importancia de articular esfuerzos para fortalecer la actividad empresarial y contribuir al desarrollo del país.