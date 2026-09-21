Congreso y Confiep dialogan sobre facultades legislativas y medidas contra la minería ilegal. (Foto: Congreso)
Congreso y Confiep dialogan sobre facultades legislativas y medidas contra la minería ilegal. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Congreso de la República, senador Miguel Ángel Torres Morales, se reunió con el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, para recoger sus inquietudes y propuestas, así como planteamientos que puedan ser canalizados ante las entidades correspondientes del Poder Ejecutivo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.