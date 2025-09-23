El director de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión del Ministerio del Ambiente (Minam), Yury Pinto, advirtió durante su participación en PERUMIN 37 que la minería ilegal constituye una de las mayores amenazas para los ecosistemas y la seguridad hídrica en el Perú.

En el Foro del Agua, el funcionario señaló que esta actividad ilícita no solo destruye bosques y ecosistemas, sino que también contamina ríos con mercurio en niveles alarmantes. De acuerdo con cifras oficiales, en las últimas dos décadas se vertieron más de 3,000 toneladas de mercurio en cuerpos de agua del país, mientras que en Madre de Dios se arrojan anualmente al menos 27 toneladas.

Minería ilegal amenaza la seguridad hídrica y la biodiversidad, advierte el Ministerio del Ambiente. (Foto: Andina)

Pinto recordó que hacia el 2014 ya se habían perdido alrededor de 100 mil hectáreas de bosques debido a la minería ilegal, con efectos irreversibles en las fuentes de agua que abastecen a comunidades enteras. Esta situación, dijo, compromete los servicios ecosistémicos que sostienen la agricultura, la pesca y la biodiversidad.

“El daño es tal que no se puede hablar de formalización cuando se trata de operaciones en cabeceras de cuenca o fuentes hídricas, donde la minería está prohibida por ley. La minería ilegal disfrazada de informalidad es una amenaza directa para la sostenibilidad del país ”, subrayó.

Finalmente, destacó que el Gobierno aprobó una estrategia nacional contra la minería ilegal, con seis objetivos prioritarios: fortalecer la fiscalización, reducir la comercialización de minerales de origen ilícito, mejorar la coordinación institucional y sancionar al crimen organizado que se beneficia de esta actividad.