¿Cómo busca Perú atraer la inversión extranjera? Con motivo del ‘roadshow’ de inversión en Reino Unido, El Comercio conversó con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews sobre las medidas de simplificación de los permisos, el impacto de El Niño, la relación con China y la importancia del respaldo de un jefe de Estado.

—El gobierno de Dina Boluarte ha reconocido que la inestabilidad que se sintió fuera durante el período de Pedro Castillo ha afectado directamente la inversión. ¿Qué tipo de medidas se van a tomar o se están tomando ya para revertir esto y el flujo de capital que salió del país (US$2 mil millones en 2021)?

El mensaje claro que le estamos transmitiendo a las empresas tiene que ver con dos cosas fundamentales. Uno, estabilidad macroeconómica. El inversionista no se centra en un año, decir que vamos a crecer poquito el 2023, eso no le interesa. A un inversionista le interesa cómo evoluciona y cuál es la tendencia. Si le dices, como lo ha afirmado Julio Velarde, que en 25 años hemos crecido más que casi cualquiera en América Latina y que se prevé para el 2024 liderar crecimiento, y se lo muestras en números de fuentes oficiales como el Fondo Monetario Internacional, estabilidad económica tenemos. Y lo otro es seguridad jurídica. De ahí la importancia de los tratados de libre comercio, los convenios internacionales y los viajes. Cuando viaja un premier, un presidente del Banco Central de Reserva, o una presidenta, queda claro el respaldo. Yo, como ministro de Comercio Exterior puedo dar detalles más técnicos, pero es el respaldo de un jefe de Estado, de la autoridad mayor, de cara a los inversionistas, claro que tiene un elemento a favor. Cuando se cuestiona a veces lo de los viajes pienso que yo he estado en escenarios donde entraba un Toledo, un PPK. Hablaban 5 minutos, pero era el presidente que le estaba dando respaldo absoluto a todo lo que estabas anunciando. Tiene fuerza. Independiente del personaje, es un respaldo importante.

—¿Qué medidas se pueden dar por ejemplo en el caso específico de la minería para destrabar tantos proyectos, que me parece que representan más de US$52 mil millones en posibilidades de inversión?

Es importante el esfuerzo promocional y llevar una cartera de productos sólidos. Entre estos proyectos hay algunos que tienen atrás empresas peruanas que quieren coinvertir. Es decir, no solamente se trata de una inversión directa. Si yo, por ejemplo, te pongo a un costado a una Rosario Bazán que factura US$200 millones y es líder en paltas, en uvas, en arándanos, que puede estar buscando a una empresa americana para llegar de 200 a 2.000 mil, yo si soy el norteamericano lo miraría con bastante atención, porque asociarme a una empresa peruana que viene siendo líder en su rubro me ofrece ventajas comparativas y competitivas, o sea mi curva de aprendizaje y mi riesgo se reducen enormemente.

Pero otro punto clave en el Perú es la simplificación. La simplificación administrativa es básica, principalmente para la minería, que representa el 60% de las operaciones peruanas y es el 10% del PBI. Es un tema que lo puedes ver en varios frentes pero en caso particular de la minería, tan importante, hubo un ofrecimiento del premier para crear una ventanilla única y se esta trabajando en esa dirección. Yo les explico a las empresas que una forma de hacerlo bien es involucrarse. Les digo, “yo soy el Estado pero acá están los gremios empresariales, está incluso la academia, está el resto del Estado que tiene que ver con [el proyecto] que proponen”. De esta manera, el inversionista no tiene que tocar siete puertas si no solo concentrarse en una, tiene a todos los actores en la mesa. Ese concepto de mesas ejecutivas que se viene utilizando desde hace un buen tiempo funciona por que tienes los ‘stakeholders’ allí. Es lo que vengo de conversar, por ejemplo con Anglo American (Quellaveco).

Nosotros hemos invertido una buena cantidad de plata con el Banco Interamericano de Desarrollo en crear una verdadera ventanilla única de comercio exterior. Un ‘Siglewindow’ no implica solo simplificar, sino incluso estandarizar la información que se pide, sacar formatos únicos, una sola plataforma y lograr que las instituciones se vayan sumando. La ventanilla única de comercio exterior sí está operando y hay reducciones de costos importantísimos que se pueden medir.

—Además de simplificar el proceso de los permisos, ¿cómo manejar el tema de los disturbios sociales?

Ese es otro punto importante. En todo ese circuito de la minería tienes tres actores que no puedes eludir: la empresa privada que está haciendo la inversión, el Estado y la comunidad. Como ha venido funcionando, y está muy mal, es que las mesas de diálogos se dan luego de los levantamientos. Si hay, incluso, fatalidades, es poco probable que esa mesa funcione. La idea es que sea preventivo.

Volviendo al caso de Anglo American, porque es un ejemplo de buena práctica, lo que han hecho es primero sensibilizar a la comunidad. En la reunión que tuve con ellos me explicaron que en muchos casos no lograban solucionar el problema pero que han escuchado a los locales. Han criticado tal cosa, y la empresa ha estado ahí. El simple hecho de escuchar, de dar cara tal y que no les asocie a la figura del extranjero que viene con super carro y se la lleva fácil, eso significa mucho.

—En el Perú tenemos más de 200 conflictos sociales, en algunos casos con desenlaces fatales, y la mayoría están relacionado con minería.

Entonces mucho tiene que ver con prevención y con involucrar a los actores. La historia de nuestra minería ha puesto en evidencia que obviar a la comunidad es un gran error, y cuánto le cuesta a la minera y al país que te bloqueen y que ese proyecto se postergue un año. Todo el mundo calcula solamente sobre el día ¿por qué no calculas en base a los días que no se ha ejecutado la obra porque el Estado se demoró, porque la mina se peleó con la comunidad? ¿Cuánto se perdió en trabajo, en dinero, en ingreso, en tributación? Millones de dólares se pierden. Valorizas eso y piensas en todo lo que supo haber construido [con ese dinero], como hospitales, porque dejaste de operar.

—Entonces usted sí cree que el gobierno tiene la intención de tener una apertura hacia el crecimiento de la minería. Ya no más mensajes como “Conga no va”.

Sí. Yo soy pro inversión y no estaría en el cargo si el discurso fuera anti inversión en minería y en los demás sectores. No hubiera durado más de uno o dos meses (y tengo 7 meses) si el espíritu fuera frenar, o condicionar la inversión pública. No es mi manera de pensar, no creo en esa posibilidad, si bien, claro, puedo reconocer que hay un montón de cosas que están mal estructuradas. Pero la presidenta y el premier no autorizarían los viajes de inversión si no creyeran que la inversión es necesaria.

Decía José Mujica, que fue presidente de Uruguay, “soy socialista pero no soy imbécil”. Ni por más socialista que sea me voy a ir contra la inversión, no tiene sentido ir contra lo que genera la riqueza […] Cuando pasaban las marchas y se tumbaban parte de Gloria o la planta de Daper, y salían después con una cara como que Perú hubiera clasificado al mundial. Yo decía, ¿que están festejando? ¿Dejar en la calle a 800 familias? Te das cuenta a veces que es sin entender que lo están haciendo porque se les caliente la cabeza. Y eso tiene mucho que ver con la polarización de sociedad y la inequidad.

—¿Cómo cree que será el impacto del puerto de Chancay en cuanto a inversión extranjera? ¿Y la reacción de otros países por la inversión China?

Moverá la geopolítica de Sudamérica. Si entras a YouTube y miras videos de Colombia, y peor aún, de Chile, verás en muchos casos envidia sana y en otros envidia pura, en unos casos preocupación, en otros, interés […] He conversado con los brasileros y he sacado la medición de esa vuelta que hacen para llegar para salir al Pacífico. Son 18 a 20 días los que se ahorran, y para Perú, Colombia, Chile, 10 días. Es ahorro enorme en flete. La profundidad de este puerto ofrece una ventaja absolutamente espectacular porque captaremos a los buques más grandes del mundo con capacidad para 26 mil contenedores de 40 pies. Yo he estado en Busan, en Shanghai, en los puertos mas grandes del mundo y ya me quedaba impresionado con embarcaciones de 18 mil contenedores. Son monstruos. Pero nunca he visto uno la capacidad de los que te permitirá recibir Chancay.

—Es un ‘joint venture’ 60-40 Cosco-Volcán, y la ruta principal es a China.

La reacciones de algunas autoridades en Norteamérica ha sido de preocupación porque es muy estratégico, pero nosotros estamos abiertos a inversión de distintas partes del mundo. Tenemos muchos ‘gaps’ en infrestructura y estamos abiertos a inversión de otras partes. No estamos casados con China pero estamos desarrollando una relación con ellos. Pero es verdad que en los últimos años China ha sido el socio más importante para Perú y está participando más y más en inversión en areas estratégicas en muchos casos.

—¿Cree que es verdad decir que China está explotando oportunidades que dejaron pasar los americanos y los europeos?

Creo que sí. Incluso en el caso de la CPTPP. Al principio lo movía Estados Unidos y se iba a firmar cuando el mundo esperaba que Hillary Clinton ganara. Pero cuando no fue así decidieron no participar. Y China era el otro jugador grande que no era parte de la CPTPP. Así que dejaron el camino abierto. Y no solo Estados Unidos.

"Es verdad que en los últimos ochos años China se ha vuelto un socio más grande para Perú, en términos de inversión y de comercio"

—Ha mencionado los trabajos que se vienen haciendo para establecer acuerdos de libre mercado con Hong Kong, Indonesia, India. ¿Perú se estará acercando en los próximos años a Asia para captar inversión?

Me refería a acuerdos de libre comercio adicionales, porque los tenemos con todos los continentes. Pero es verdad que en los últimos ochos años China se ha vuelto un socio más grande para Perú, en términos de inversión y de comercio. No solo estamos interesados en los países asiáticos pero claro que es un mercado importante y específicamente pensando en los productos y sectores del mundo agrícola. Porque estamos exportando más de estos productos a un mismo mercado, nuestros precios están bajando. Tenemos necesidad de expandir nuestros mercados. En este sentido Indonesia y Hong Koing son dos puertos de entrada importantes a otros países de Asia. No estamos solo priorizando Asia. Al mismo tiempo tenemos acuerdos de libre comercio con la Unión Europa, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, etc, pero sí es verdad, que la participación con China particularmente está creciendo.

Por todo lado se hace mucha alusión al caso de éxito que ha sido el caso peruano de agroexportaciones, con productos como los arándanos o la uva, un rubro en donde estamos en US$10 mil millones de exportación casi, a pesar de que este año va a caer un poquito por El Niño […] Perú tiene 22 TLC, es una de las economías mas abiertas.

Estamos renegociando también algunos tratados antiguos como el de 2010 con China para incluir elementos que no se consideraron en un primer momento como “Economía Verde”, “Economía Digital”, “Aduanas” y otras áreas específicas que son muy importantes en cuanto a nuestra relación con ese país en específico. Y, estamos invirtiendo en infraestructura. Es un ‘gap’ grande que tenemos, de alrededor de US$160 mil millones.

—Cuando otros países han sacado su inversión de Perú (caso NL Power Assets), China ha tomado la posta, y pareciera tener una intención más a largo plazo que tal vez algunas empresas europeas.

En un evento reciente la embajadora de China en Perú dijo: “estamos intentando transformar a Perú como un nuevo Shanghai en Sudamérica”. ¡Ojo! No lo dije yo, lo dijo ella.

—¿El agro se va a frenar por El Niño?

Sí. Es posible que caiga 15%, dependiendo que tan fuerte sea. Todavía no hay claridad sobre la intensidad de El Niño.

—¿Qué se puede hacer para mitigar la caída?

Se está invirtiendo como nunca en prevención: S/5 mil millones. Nosotros como sector no somos primera línea, sino Vivienda, Agricultura, MTC, que están en los desvíos de los ríos, en descolmataje. Todo ese trabajo millonaria y con maquinaria de equipo es tarea de ellos pero tiene un impacto sobre lo nuestro. Lo es mercados alternativos y producción en zonas atípicas. Pero, es ineludible que haya un impacto porque la cosecha será menor de lo que se esperaba, parte de la productividad caerá un 15% a 25% según el rubro, en el caso de espárragos, alcachofa, arándanos, uvas, mangos que son productos principales de exportación de Perú.

Y lo otro que se conjuga con esa mala noticia de El Niño, es que el mundo se ha desacelerado todo el 2023. Incluso algunas economías grandes como Alemania, Italia y Chile muy probablemente van a estar en recesión. Si son economías que están en recesión o bastante desaceleradas compran menos, a menores precios y con menos frecuencia. Esos dos elementos hacen que la expectativa de la exportación peruana tenga un impacto para abajo, pueden ser 2,5 más o menos.

—¿La guerra actual en el medio oriente nos podría afectar también si sube el precio del petróleo o hay una recesión mundial?

Nuevamente ahí está la ventaja de tener la torta bien distribuída, nos hace menos vulnerables. Igual si eso se extiende va a terminar rebotando en una subida de precio del petróleo y eso te afecta todo. Sube el petróleo, los fletes se vuelven a levantar, tu costo de producción va a subir por que todo es transporte. El flete impacta por todos lados. Entonces (la guerra) podría tener un impacto. Ojalá que no se extienda. Si me hubieras preguntado el año pasado lo mismo por la invasión de Rusia a Ucrania yo hubiera pensado que duraría mucho menos de lo que ha durado. Se extendió. Y en ese caso fue peor porque además de controlar combustibles y energía, manejan 30% de la oferta de trigo. Perú es deficitario en trigo. El trigo sube, sube el pan, la pasta, los fideos… Generó inflación.

—Pasando a la clasificación crediticia, ¿qué le parecieron los comentarios que hizo Marie Diron, (managing director de Moody’s) sobre que el gobierno está tomando medidas para volver a a tener una mejor calificación?

Digamos que una noticia bastante mala sería que perdiéramos el grado de inversión. Confío en que no estamos en eso. No porque este año cerremos con 0% de crecimiento, que es muy probable que eso vaya a suceder. Mucho más riego hubo el año pasado cuando Julio (Velarde) estaba a puertas de salir eso. Eso hubiera tenido un impacto.

—Ella ha recalcado bastante la independencia del Banco Central.

Claro, por eso (en los ‘roadshows’ de inversión) para el público no conocedor es importante (la presencia de Julio Velarde). Tiene 17 años dirigiendo. Ha sido considerado por tres o cuatro años el mejor banquero de América Latina. Eso les da tranquilidad a los inversionistas. Y esa independencia no pasa en el resto de América Latina necesariamente (si bien él es muy diplomático para decirlo). Es una ventaja que tiene Perú, autónomo absolutamente.

—En cuanto a turismo, ayer ha inaugurado un pabellón peruano en el British Museum, LATAM está por empezar un vuelo diario, hay un trabajo fuerte de la OCEX en ferias de turismo, cultura y esta gira de inversiones…

El vuelo de LATAM es sumamente positivo. La conectividad es uno de los temas centrales en el turismo y eso es pura conectividad, con cinco vuelos directos a la semana. Y el tener presencia en un museo de esa talla es construir una imagen mas completa de lo que Perú significa, vendiendo cultura peruana como un imán de turismo. Es algo que no se hace en otras OCEX y se debería hacer.

—Tras Quellaveco, Reino Unido se convierte en una plaza cada vez más importante para el tema de la inversión. ¿El ‘roadshow’ de inversión que organizó PromPerú ha sido exitoso?

Sí, ha sido exitoso. Concuerdo en que es una oportunidad y es un momento correcto porque es un socio comercial con el cual ha ido evolucionando positivamente el tema de comercio puro -importaciones e exportaciones-, el flujo turístico está recuperándose y hay creciente niveles de inversión que estamos trabajando. En el caso particular de esta gira de inversiones se ha sumado la expresión cultural, con la inauguración de la exposición permanente de 50 piezas en el British Museum, un museo que captura cerca de siete millones de visitantes al año con un reconocimiento mundial espectacular, que además tiene un efecto sobre la actividad turística. Mirar eso te hincha de orgullo y además te jala la mirada hacia el Perú, que luego podemos explotarlo, complementarlo con campañas publicitarias, que permitan que la gente se enganche con visitar al Perú.

En términos de inversión, si bien esta creciendo, la relación podría ser mucho mas potente porque hay varios sectores donde todavía no están. Hay experiencias de exportación que posicionan bien a Perú (en Reino Unido). Ser el tercer exportador de gas después de Estados Unidos y Qatar no es poca cosa. El ser un exportador muy importante en frutas y hortalizas frescas, reconocido por algunos como el primer proveedor de algunos productos como arándanos, uvas y las paltas, te facilita luego ampliar la gama. Es como le llaman en el marketing extensión de línea.

Cuando tienes reconocimiento de marca, puedes ampliar incluso dentro de la misma línea, que pueden ser otras frutas, hortalizas, pesca para consumo directo, etc. Se abren oportunidades. Y además otros frentes como textiles, confecciones, joyería y artesanía.

Coinciden dos cosas, recursos y oportunidades buenas para venderle cosas al mercado (internacional) y también gaps, necesidades que tenemos, que nosotros las vemos como una falla, -es decir, tu ves el ranking de competitividad y estamos mal en educación, salud, infraestructura ciencia y tecnología e institucionalidad-, que las volteas, y son una oportunidad de inversión para el de fuera. ‘¿Te falta infraestructura? Pues yo voy’.

Es importante el prestigio porque te permite una entrada potente. Perú por ejemplo está logrando que se reconozca la gastronomía como tan buena, que luego productos frescos, congelados, que conforman esa gastronomía, se hacen mas fáciles de vender.