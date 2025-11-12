Mincetur: Perú cerrará el 2025 con 25 acuerdos comerciales y alista la reglamentación de las zonas económicas privadas

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez, informó que el Perú cerrará el 2025 con 25 acuerdos comerciales vigentes, tras la entrada en vigor este año de los tratados con Guatemala y Hong Kong. Añadió que el acuerdo con Indonesia entrará en vigencia durante el primer semestre del 2026, mientras que el Mincetur iniciará en diciembre negociaciones con los Emiratos Árabes Unidos y continuará los procesos abiertos con India y Uruguay.

Durante su participación en el Foro Internacional de Zonas Económicas Especiales Privadas, organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Mera precisó que su sector también iniciará negociaciones con los Emiratos Árabes Unidos en diciembre y continuará los procesos abiertos con India y Uruguay, como parte de la estrategia para ampliar la red de socios comerciales y fortalecer la presencia del Perú en los mercados internacionales.

Mera destacó que estos avances se complementan con el desarrollo de infraestructura y logística orientada a mejorar la competitividad del comercio exterior. Recordó que el Gobierno ha aprobado la ampliación del puerto de Matarani y que se trabaja en nuevas normas para el tránsito fluvial, así como en puertos y embarcaderos que integren las zonas económicas con los corredores logísticos nacionales.

Foro Internacional de Zonas Económicas Especiales Privadas. Participaron del panel Santiago Rojas, gerente regional norte de la CAF; Denisse Miralles, ministra de Economía y Finanzas; Teresa Mera, ministra de Comercio Exterior y Turismo y Eduardo Salhuana, congresiste de la República. / HUGO PEREZ

En esa línea, la ministra subrayó que la Ley N.º 32449, que crea el régimen tributario y aduanero especial para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), será una pieza central para la expansión comercial y la atracción de inversión extranjera. “El reglamento será crucial para que la ley entre en plena vigencia y podamos iniciar operaciones en 2026. Una vez aprobado, el Mincetur se enfocará en promover la ley para atraer inversión extranjera y articularla con otras medidas de política comercial”, afirmó.

Agregó que el Ejecutivo busca que las zonas económicas no sean espacios aislados, sino parte de una estrategia integral de desarrollo regional que combine producción, comercio y conectividad. “Necesitamos puertos, embarcaderos y normas logísticas que acompañen el crecimiento. El desarrollo debe ser integral, con todas las medidas necesarias para aprovechar las ventajas de las zonas económicas especiales”, puntualizó.

Con ello, el Mincetur consolida una doble agenda: la expansión de la red comercial del país y la reglamentación del nuevo régimen económico, ambos concebidos como pilares del crecimiento exportador y la diversificación productiva hacia el 2026.