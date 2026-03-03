Escuchar
Cerca del 70% del gas disponible se destina actualmente a hogares, comenta el Minem.
Por Melissa Rodríguez Enciso

El ministro de Energía y Minas (Minem), Ángelo Alfaro, señaló que el Gobierno no puede garantizar que la reparación del ducto afectado en el sistema de transporte de gas natural concluya dentro del plazo estimado de dos semanas. Durante una conferencia de prensa realizada tras una reunión de trabajo intersectorial convocada por el Minem, el titular del sector indicó que ese periodo corresponde a la evaluación realizada por el operador de la infraestructura, Transportadora de Gas del Perú (TGP).

