El ministro de Energía y Minas (Minem), Ángelo Alfaro, señaló que el Gobierno no puede garantizar que la reparación del ducto afectado en el sistema de transporte de gas natural concluya dentro del plazo estimado de dos semanas. Durante una conferencia de prensa realizada tras una reunión de trabajo intersectorial convocada por el Minem, el titular del sector indicó que ese periodo corresponde a la evaluación realizada por el operador de la infraestructura, Transportadora de Gas del Perú (TGP).

“Nadie puede asegurar que termine en 14 días. Eso sería mentir”, afirmó el ministro al ser consultado sobre si el Gobierno podía garantizar que la emergencia se resolvería en ese plazo.

Alfaro explicó que el gas disponible se está priorizando actualmente para los hogares, los servicios de salud y el transporte masivo, con el fin de asegurar la continuidad de actividades esenciales. Al ser consultado por El Comercio sobre el escenario de que la reparación se prolongue, señaló que podrían adoptarse medidas para extender el abastecimiento.

“Tenemos todavía más o menos un 70% del gas que se está usando para apoyar a los hogares. Podemos racionar para prolongar estos 14 o 15 días por unos días más”, indicó. Sin embargo, advirtió que una extensión mayor de la contingencia tendría efectos en el suministro. “Si esto se prolonga, sí va a haber problemas” , agregó.

Respecto al incidente registrado en la infraestructura, el titular del Minem precisó que la causa de la falla aún no ha sido determinada porque el punto afectado todavía no podía ser inspeccionado completamente.

Añadió que viajaría a la zona del incidente probablemente el jueves, una vez que se extinga completamente el fuego y sea posible inspeccionar el punto de la falla y analizar sus causas.

Por otro lado, también descartó que la deflagración registrada en el ducto haya sido producto de un atentado. “Yo descarto el atentado totalmente”, afirmó.

En relación con el impacto en el transporte, Alfaro señaló que no es posible priorizar el abastecimiento de gas natural vehicular para taxistas si ello implica reducir el suministro destinado al transporte público. “Si damos a los taxistas, quitamos el transporte masivo”, afirmó.

Durante la conferencia, María Peñaloza Pizarro, directora general de Hidrocarburos del Minem, explicó que existe un marco normativo que permite a industrias y consumidores directos migrar temporalmente a combustibles alternativos mientras se restablece el suministro de gas natural. Indicó que el Decreto Supremo 063-2010-EM faculta a Osinergmin a exonerar determinados requisitos del sector, incluido el registro de hidrocarburos, para agilizar autorizaciones que permitan utilizar diésel u otros combustibles de acuerdo con el equipamiento disponible en cada planta.

Según información del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), el país cuenta con capacidad suficiente para atender la demanda de electricidad sin restricciones mientras se supera la emergencia, apoyándose en centrales térmicas que pueden operar con combustibles alternativos.

La reunión de trabajo intersectorial convocada por el Minem contó con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el COES y empresas del sector energético, entre ellas Transportadora de Gas del Perú, Petro-Perú, Cálidda y Repsol.

Finalmente, el ministro señaló que el mercado de gas licuado de petróleo (GLP) no debería enfrentar un impacto significativo por esta contingencia. “No va a haber mayor incremento en el GLP”, sostuvo, al indicar que algunas empresas importadoras ya están acelerando la compra de este combustible para asegurar el abastecimiento durante la emergencia.