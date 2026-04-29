La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso reunió a representantes del Ejecutivo, organismos reguladores y gremios del sector para explicar el reciente incremento de los precios de los combustibles.

En la sesión participaron Ricardo Villavicencio Ferro, director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles del Ministerio de Energía y Minas (Minem); Óscar Echegaray Pacheco, gerente de Supervisión de Energía de Osinergmin; Milagros Cecilia Puzo, directora de la Dirección de Fiscalización del Indecopi; Javier Ricardo Documento Piñero, director de la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi; y Rocío Zorrilla Iraoka, vicepresidenta de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (AGESP). También intervino Freddy Apaza Pampa, representante de transportistas interprovinciales de la región Puno.

Los participantes coincidieron en que el alza responde a factores internos y externos, y que no existen evidencias de acaparamiento o manipulación de precios.

Desde el Ministerio de Energía y Minas señalaron que los combustibles han registrado incrementos superiores al 40% y, en algunos casos, mayores al 60%, como resultado de la restricción del suministro de gas natural y del encarecimiento internacional del petróleo. En ese contexto, señaló que existe consenso en mesas técnicas con gremios para implementar un subsidio al combustible en mayo.

Indecopi, por su parte, informó que tras supervisar estaciones de servicio a nivel nacional no ha encontrado evidencia de acaparamiento ni de conductas colusorias. La entidad indicó que los precios presentan alta volatilidad y diferencias entre grifos, con niveles que llegaron hasta los S/ 26,99 por galón en el caso del gasohol premium y S/ 25,99 en el regular, además de variaciones importantes en el GLP vehicular, que pasó de alrededor de S/ 8,99 a S/ 16,99 en pocos días. Precisó además que no cuenta con facultades para regular precios, al tratarse de un mercado de libre competencia.

En la misma línea, Osinergmin explicó que la restricción del gas natural obligó a migrar hacia combustibles líquidos, lo que incrementó su demanda y presionó los precios, junto con factores internacionales. El organismo reiteró que los precios se determinan por oferta y demanda y que su rol se limita a la supervisión y fiscalización.

Por su parte, la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú sostuvo que las estaciones no fijan los precios finales, sino que trasladan los costos de los distribuidores mayoristas, en un contexto en el que el precio del petróleo pasó de niveles cercanos a los US$ 64 por barril a más de US$ 100.

Durante la sesión, Apaza Pampa, representante de transportistas interprovinciales de la región Puno, advirtió que el alza ha afectado la rentabilidad del sector y reitero el pedido de un subsidio, señalando que el precio del combustible llegó a duplicarse en algunas zonas.

Wilson Quispe, presidente, y Wilson Soto, titular de la Comisión, cuestionaron la ausencia del ministro de Energía y Minas, y señalaron que no se presentaron medidas concretas para enfrentar el alza. En ese sentido, advirtieron que evaluarán citar nuevamente al titular del sector e incluso promover su interpelación si no asiste en una próxima sesión.