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Resumen

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La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso reunió a representantes del Ejecutivo, organismos reguladores y gremios del sector para explicar el reciente incremento de los precios de los combustibles.

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