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Resumen

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(Foto: Andina)
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Por Christian Silva

Entre el 2024 y 2026, se han incautado S/7.195 millones en materiales intervenidos a las actividades de minería ilegal en el país, indicó Rodolfo García, Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal, comisión perteneciente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Añadió que en dos años se elevó en más del 100% la cantidad de interdicciones realizadas por esta problemática.