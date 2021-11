Conforme a los criterios de Saber más

La ejecución de inversión minera llegó a los US$ 3.513 millones de enero a setiembre de este año, lo que significó una cantidad mayor en 21,3% en relación al similar período del 2020 (US$ 2.897 millones), indicó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En el Boletín Estadístico Minero (BEM) señaló que Moquegua, con US$ 981 millones ejecutados al mes de septiembre, fue la región que concentró el mayor monto de inversión minera con una participación de 27,9% del total. Este resultado fue impulsado por la construcción del proyecto Quellaveco.

Le sigue Áncash, con US$ 348 millones ejecutados y una participación de 9,9%, y la región Ica, con US$ 331 millones que representan el 9,4%.

Al cierre del tercer trimestre del 2021, las tres regiones mencionadas tuvieron en conjunto el 47,2% de toda la inversión ejecutada, según el BEM.

Solo en septiembre, las inversiones mineras alcanzaron los US$ 502 millones, que representa un incremento de 4,1% con relación a lo registrado en el mes previo (US$ 483 millones) y un aumento de 55,9% respecto al mismo mes del año anterior (US$ 322 millones).

VIDEO RECOMENDADO

Dentro de unos días, las empresas privadas tendrán que abonar la CTS, es por ello que a continuación te informaremos, de qué trata, quienes deben recibirla y cómo calcular el monto correspondiente a este mes de noviembre.