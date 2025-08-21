Minería y consumo interno se consolidan como motores de la economía peruana, ¿cuáles son los riesgos políticos y sociales que las acechan?

Durante el Inside LatAm Perú 2025 de Moody’s se analizó el papel de la minería y del consumo interno como pilares de la economía nacional. El panel “Los motores de crecimiento y calidad de crédito del sector corporativo y su contribución a la economía peruana” reunió a Rosa Morales, Vice President – Senior Analyst, Corporate Finance Group de Moody’s Ratings, y Sandra Beltrán, Vice President – Senior Analyst de la misma firma, y a José Gabriel Ayllón García, director financiero (CFO) de Minsur.

Ayllón destacó que el Perú cuenta con una cartera de proyectos mineros valorizada en US$55 mil millones, de los cuales el 85% permanece en etapas tempranas y se concentra en regiones del sur con alta conflictividad social, lo que dificulta su concreción en el corto plazo. Subrayó además que la carga tributaria efectiva del sector asciende a 50%, considerando Impuesto a la Renta, regalías e impuesto especial a la minería, lo que resta competitividad frente a otras jurisdicciones. “En los primeros cinco meses del año, la minería aportó alrededor de S/ 11.000 millones en recaudación tributaria y representa el 65% de las exportaciones del país. Sin embargo, la incertidumbre política, los conflictos sociales y los cambios regulatorios generan desincentivos a la inversión”, afirmó.

Por su parte, Beltrán resaltó que el consumo doméstico ha mantenido solidez tras la pandemia, impulsado por mejoras salariales y mayor confianza del consumidor en 2023 y 2024. Indicó que las empresas de retail y consumo ampliaron tiendas, capacidad de producción y distribución en los últimos años, aunque en 2025 se observa una desaceleración de nuevos proyectos de inversión. “Esperamos que hacia 2026 se reflejen los frutos de estas iniciativas en eficiencia, con un repunte de la liquidez corporativa”, señaló.

Minería

Los participantes coincidieron en que persisten riesgos tanto globales como locales, desde el cambio climático y la desaceleración de China, con impacto en minería y agroexportaciones, hasta la inestabilidad política y los conflictos sociales en el país. Pese a ello, subrayaron que tanto la minería como el consumo interno seguirán siendo determinantes para sostener la economía peruana, siempre que se avance en previsibilidad y estabilidad institucional.