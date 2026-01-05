El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, señaló que las recientes acciones implementadas en Petro-Perú están orientadas a prevenir un posible desabastecimiento y a asegurar que la empresa pueda atender tanto el pago de sus obligaciones financieras y la adquisición de petróleo como la continuidad operativa de la refinería de Talara.

“La operatividad tiene que continuar y estamos generando las acciones necesarias para evitar un desabastecimiento, el cual descartamos de plano”, apuntó.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Bravo sostuvo en entrevista con TV Perú que, en la actualidad, “Petroperú tiene una participación del 26 % en el mercado peruano, mientras que el resto es cubierto por empresas privadas, por lo que un desabastecimiento no sería lógico” , precisó.

Luis Bravo, ministro de Energía y Minas (Foto: Congreso)

Además, el titular del Minem Bravo señaló que las medidas no implican la privatización de la empresa y que lo que se busca es realizar un proceso de reestructuración organizacional para mejorar la eficiencia de la estatal. Por ello, contarán con el apoyo de ProInversión, que trabajará en el diseño de bloques patrimoniales en los activos de la petrolera.

“Esta medida es urgente, no existe otro camino para garantizar la seguridad energética de Perú y salvar a la empresa de que pueda haber caído en insolvencia. Este es un trabajo serio y técnico para que la empresa vuelva a ser el orgullo de todos los peruanos”, dijo Bravo en Radio Nacional.

El ministro detalló, además, que Petroperú registra deudas acumuladas por más de S/1600 millones, así como obligaciones con proveedores que superan los S/2500 millones, por lo que calificó la operatividad en la empresa como “insostenible”.