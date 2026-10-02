Este viernes, el gobierno declaró en proceso de modernización y reorganización al Ministerio de Energía y Minas (Minem), así como a sus dos entidades adscritas, que son el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y el Instituto Peruano de Energía Nuclear (Ipen).

De acuerdo con el decreto supremo, la medida se da por un plazo de 120 días y apunta a evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión. Con ello también se busca proponer acciones de reforma que fortalezcan el funcionamiento institucional del ministerio.

Como señala el texto, se han identificado limitaciones, brechas y deficiencias a nivel organizacional y funcional que afectan en una adecuada articulación en las unidades de organización y las entidades adscritas, así como en la distribución y ejercicios de funciones y competencias.

En esta revisión del sector, se buscan corregir duplicidades, superposiciones, vacíos o fragmentación de funciones, además de adecuar la estructura organizacional a las necesidades del sector y cerrar brechas institucionales, entre otros aspectos.

El proceso

Como dicta el decreto, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Minem realizará un diagnóstico integral en el sector.

Ello toma en cuenta una evaluación de la situación administrativa organizacional, el planteamiento estratégico e institucional, el presupuesto, las inversiones públicas, la gestión por procesos, recursos humanos, la integridad pública y la articulación funcional de entidades adscritas.

El diagnóstico se presentará en un informe técnico con los resultados de la evaluación, así como las medidas de reforma y mejora organizacional recomendadas.

Además, tras 60 días de la publicación del decreto, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto presentará un avance de los resultados a la Alta Dirección del Minem.

Asimismo, las recomendaciones dadas se implementarán de manera progresiva en el Minem, el Ingemmey y el Ipen