(Foto: GEC)
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Por Redacción EC

Este viernes, el gobierno declaró en proceso de modernización y reorganización al Ministerio de Energía y Minas (Minem), así como a sus dos entidades adscritas, que son el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y el Instituto Peruano de Energía Nuclear (Ipen).