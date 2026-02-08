Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ministra de Economía anuncia acción ante el TC por leyes del Congreso con iniciativa de gasto Foto: MEF.
Por Redacción EC

La ministra de Economía, Denisse Miralles, anunció que el Ejecutivo presentará una acción de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra leyes impulsadas por el Congreso que, según indicó, habrían incurrido en iniciativa de gasto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

