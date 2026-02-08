Ministra de Economía anuncia acción ante el TC por leyes del Congreso con iniciativa de gasto

La ministra de Economía, Denisse Miralles, anunció que el Ejecutivo presentará una acción de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra leyes impulsadas por el Congreso que, según indicó, habrían incurrido en iniciativa de gasto.

En diálogo con RPP, la titular del MEF precisó que el tema será tratado en la sesión del Consejo de Ministros programada para el miércoles 11 de febrero, tras lo cual el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, dará a conocer la norma que será materia de la acción ante el TC.

Miralles recordó que la Carta Magna exige que toda ley que genere gasto permanente identifique fuentes de financiamiento. “Cuando tú apruebas un gasto constante, lo dice la Constitución, tienes que identificar las fuentes de ingresos constantes que van a hacer viable esa medida”, sostuvo.

La ministra evitó adelantar detalles sobre las normas involucradas y reiteró que el anuncio se realizará luego del Consejo de Ministros.

“Prefiero que el señor premier lo anuncie. (…) En el Consejo de Ministros que vamos a tener seguro el miércoles, se va a tener ya algo puntual anunciado, algo con un detalle con cuál es la norma. Me han preguntado varias semanas, prefiero que él lo mencione (...) Sí se va a hacer esta acción en el marco del ámbito de la constitucionalidad y prefiero que la anuncie el señor Premier en la semana”, indicó.

Finalmente, descartó un escenario de confrontación con el Parlamento y aseguró que existe apertura para el diálogo. “Yo no veo ningún espacio de enfrentamiento, porque es algo que lo hemos conversado desde el primer día, pero además porque yo veo total receptividad de los señores congresistas, de las comisiones involucradas para buscar una salida”, señaló.