El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, dijo que la economía peruana ha entrado en una fase de expansión, luego de revisarse los datos de enero e inicios de febrero.

Asimismo, mencionó el buen inicio de la ejecución de la inversión pública, la cual viene creciendo “a tasas récord”.

“Se ha batido el récord desde que tenemos registro de la inversión pública, eso ha ayudado a la reactivación y tanto enero como los datos preliminares de febrero muestran que la economía peruana ha entrado a una fase de expansión”, dijo en conferencia de prensa tras reunión de Consejo de Ministros.

“Esto es algo positivo porque va a acelerar la generación de empleo. Lo que estamos haciendo como gobierno es consolidar este crecimiento. Cuando uno no ve la descomposición entre un PBI primario y no primario se muestra que el PBI no primario está creciendo por segundo mes consecutivo y esa es la meta de este año, alcanzar un crecimiento de 3%”, agregó.

Contreras resaltó que los planes implementados a lo largo del año por parte del Gobierno están “dando frutos”, tanto a nivel de gobiernos locales como gobiernos regionales.