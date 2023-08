“Estamos hablando de una proyección, en junio, de una caída de alrededor del 1%; y, en julio, de poco más del 1% [...] [pero] por supuesto que nos vamos a recuperar. En julio nuevamente la economía va a volver a estar en positivo. En junio se espera una contracción por el impacto de pesca y agricultura, y en julio nuevamente la economía retomará la senda del crecimiento”, proyectó en conferencia de prensa.

Con el resultado de junio, se tendrían dos trimestres consecutivos con caídas en la economía peruana. Aunque por definición un país entra en recesión con estos resultados en dos trimestres seguidos, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) negó que el país se encuentre en ese estado.

“No es que no haya inversión, hay gente que quiere que este Gobierno fracase. [...] Hay un grupo de economistas obsesionados con decir que la economía entra en recesión y la economía no está en recesión”, manifestó.

Para Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas, por definición el país sí se encuentra en recesión desde junio, pero también ve probable una recuperación en la segunda mitad del año en tanto mejoren las expectativas empresariales.

“Si el MEF está diciendo que junio tendrá un resultado negativo, tienes dos trimestres consecutivos negativos, por lo que se cumpliría la definición de recesión para la primera mitad del año. El lado positivo es que la segunda mitad del año debería ser mejor, pero va a depender de factores que todavía no conocemos si se cumplirán, como las expectativas empresariales que van recuperándose tras la salida de Pedro Castillo, además de que hay cada vez un menor riesgo a una elección anticipada, que da equilibrio”, indicó.

Sin embargo, parte importante de esta recuperación en julio dependerá de la mejora en el desempeño de los referidos sectores paralizados: agricultura y pesca.

“Al nivel en que se encuentra la demanda cualquier mejora va a depender de los sectores de oferta, como la pesca o el agropecuario. En el mes de julio el sector pesquero no ha mejorado particularmente. La perspectiva del crecimiento económico para el 2023 pinta poco favorable”, aseguró David Tuesta, extitular del MEF.

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, coincidió en que la economía se encuentra en recesión por definición, aunque hay variables positivas como el crecimiento del empleo -aunque cuestionó que hay mayor incremento de empleos no adecuados y subempleos-. Aunque, más allá del desempeño de julio, resaltó que la posibilidad de que se dé un Fenómeno del Niño hace complicado que el crecimiento sea sostenible en los meses posteriores. Esto es porque conforme avance el desastre natural, se generarán ‘shocks’ de oferta.

“En vista de cómo ha sido el desempeño de la inversión privada, de la inversión pública a nivel subnacional y en vista de que los principales ‘shocks’ de oferta se van a dar a partir del último trimestre, es poco probable que se dé una recuperación sostenida y el Perú crecerá entre 1% y 1,5%. Esto asumiendo que no habrá un Fenómeno del Niño devastador, sino uno moderado. El ministro debe dar una visión de optimismo sin perder credibilidad”, explicó.

Tuesta coincidió en que el crecimiento del país a fin de año podría cerrar en alrededor del 1% o, en caso de un Fenómeno del Niño fuerte, podría incluso ser menor. Agregó que creciendo 1% cada mes es probable que crezcan las cifras de pobreza.

Inversión privada

En otro momento de la conferencia, Contreras aseguró que habría una nueva caída de la inversión privada en este trimestre, pero no detalló las cifras. En el primer trimestre el descenso de este indicador fue del 12%, principalmente por el proyecto Quellaveco, que significó una inversión fuerte en el 2022.

“En el sector minero hubo un ‘boom’ el año pasado y avanzado este año ese efecto base ya se va a diluir. No podría decir si la inversión privada en este trimestre caerá uno o dos dígitos, porque sí hay inversiones rezagadas, pero hay una caída menos dramática de la inversión”, resaltó Castilla.

Para Carlos Casas, exviceministro de Economía, la caída del segundo trimestre será menor que la del primero. Sin embargo, advirtió que todavía no hay condiciones positivas para la llegada de nuevas inversiones.

“Creo que va a haber una caída, quizá menor al 12% porque hay empresas que van a empezar a hacer de reposición. La reposición son cambios en maquinaria u obras de mantenimiento. Será negativa, pero mucho menos. Lo que sí vemos es que mucha gente está postergando sus decisiones de inversión debido a la incertidumbre política y al Fenómeno de El Niño. No hay un ambiente muy positivo para la inversión”, señaló.

Fondo soberano

El ministro Contreras también resaltó que una de las propuestas del MEF será la creación de un fondo soberano de inversión, que iniciará con un capital de US$500 millones y será financiado con dinero de saldos no ejecutados del presupuesto público. El fondo invertirá los activos en instrumentos de deuda de capital y con las ganancias buscará reducir las brechas de infraestructura.

Segura cuestionó la posibilidad de que se use este fondo sin tener claridad sobre cómo se financiará o rentabilizará. Asimismo, pidió que no se use este fondo como un método adicional para realizar gastos públicos en grandes obras, pues afectaría a la estabilidad fiscal del Perú.

“Es bienvenida la innovación, pero el temor es que esto signifique que se hipoteque la estabilidad fiscal. Ojalá se haga de la manera correcta”, exhortó.

Por otro lado, Casas sugirió que el monto planteado por el Gobierno no sería suficiente para ayudar en la reducción de brechas.

“Me parece limitado el monto final, porque las inversiones del fondo generalmente se hacen con los intereses. En el mejor de los casos, con una rentabilidad del 10% tendría US$50 millones y eso no sería suficiente”, aseguró.