El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, destacó que el arranque de los trabajos en la Torre Trecca de EsSalud evidencia cómo la confianza depositada en la gestión de la presidenta Keiko Fujimori atrae inversión privada y concreta proyectos paralizados por años en beneficio de la ciudadanía.

“Este proyecto no podría haber salido adelante con la dinámica que estamos presenciando si no fuera porque hay una confianza en el gobierno de la presidenta y que se expresa en una serie de inversiones privadas a lo largo y ancho del país”, manifestó.

En declaraciones a la prensa, el ministro remarcó que la Torre Trecca ha llegado a una etapa concreta de construcción, luego de años de postergaciones. “Pero ahora no estamos hablando de que posiblemente, estamos hablando de que se va a empezar la construcción el día de hoy”, señaló.

En esa línea, el ministro criticó las posturas que señalan una supuesta inactividad del Ejecutivo, argumentando que obras de esta magnitud visibilizan resultados concretos.

Mejor atención y servicio en asegurados

La inversión en la Torre Trecca es de S/ 486,3 millones que incluye el reforzamiento estructural, la remodelación integral y el equipamiento del edificio. Una vez en concluida, ofrecerá atención en 20 especialidades médicas y contribuirá a descongestionar las redes Rebagliati, Almenara y Sabogal.

El proyecto prevé brindar al menos un millón de consultas externas al año, con posibilidad de alcanzar un millón 440 mil, según la demanda y las condiciones de operación. Su equipamiento incluirá tres resonadores magnéticos de alta potencia y servicios preventivos para la detección temprana del cáncer.

¿Quienes intervienen en este proyecto?

Se desarrolla mediante una asociación público-privada y articula los esfuerzos de EsSalud, ProInversión, el Ministerio de Economía y Finanzas y el sector privado para recuperar infraestructura postergada y ampliar los servicios de salud.