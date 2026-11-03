Su equipamiento incluirá tres resonadores magnéticos de alta potencia y servicios preventivos para la detección temprana del cáncer. Foto: EC
Su equipamiento incluirá tres resonadores magnéticos de alta potencia y servicios preventivos para la detección temprana del cáncer. Foto: EC
Por Redacción EC

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, destacó que el arranque de los trabajos en la Torre Trecca de EsSalud evidencia cómo la confianza depositada en la gestión de la presidenta Keiko Fujimori atrae inversión privada y concreta proyectos paralizados por años en beneficio de la ciudadanía.

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