El ministro de Trabajo, Juan Sheput, sostuvo que la primera reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) sería dentro de 10 días. Dijo, también, que se vienen preparando los materiales a ser discutidos en este espacio que congrega a gremios empresariales y sindicatos de trabajadores.

“Ya hemos ratificado al responsable del CNTPE y está preparando todo el material necesario para la primera discusión y las convocatorias con los sindicatos. Calculo que durante la próxima semana o en el término de 10 días tendríamos la primera reunión”, indicó al podcast ‘Tenemos que hablar’ de El Comercio.

Sheput apuntó que desde el sector van a buscar consensos en el Consejo para impulsar el debate del alza de la remuneración mínima vital (RMV).

Cabe recordar que el ministro de Economía, Elmer Cuba, indicó el último viernes que el gobierno aplicará un alza del sueldo mínimo, actualmente en S/1.130, en dos armadas: una de S/100 y una segunda de S/70. Esto como parte del anuncio hecho por la presidenta Keiko Fujimori en su discurso de Fiestas Patrias de elevar la RMV a S/1.300.

En ese sentido, Sheput sostuvo que ello se revisará en el CNTPE y se establecerá una coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Facultades

Por otro lado, Sheput señaló que se debe revisar ya la propuesta del pedido de facultades legislativas, precisando que aún no han recibido la agenda del Consejo de Ministros de este miércoles.

“El tema de las facultades empieza a tener una suerte de ‘deadline’. Aún no nos ha llegado la agenda, eso lo definirá la Presidencia del Consejo de Ministros. Creo que debería de tratarse ya”, expresó.

MIRA TAMBIÉN | Alza de sueldo mínimo, cambio de feriados y otras medidas económicas que anunció el MEF

En ese sentido, consideró que la propuesta de mover los feriados a los lunes está relacionada a temas de productividad y de conversaciones con el Consejo Nacional de Trabajo.

Agregó que hubo “buenas reacciones” desde la Confiep respecto a esa propuesta e indicó que se debe escuchar a otros gremios como el de transporte, recreación, el gastronómico y el de turismo.

Precisó que desde el sector manufacturero hay algunos gremios que señalaron que la propuesta sería un problema para su estructura de costos.

Además, indicó que no se incluirá en del pedido de facultades el régimen de extinción de contratos laborales, punto que estaba en el borrador del proyecto. “Ese tema en específico no está en discusión, por el momento”, aclaró.

Foco

Sheput sostuvo que las reformas laborales deben tener participación del Ministerio de Trabajo y consenso en el CNTPE, en referencia a la comisión presidencial que tratará la informalidad laboral. Esto fue anunciado por el ministro de Economía, Elmer Cuba, el último viernes.

El titular de Trabajo añadió que busca repensar la labor de Sunafil para que esta institución esté más orientada a la formalización que a las sanciones.

Asimismo, indicó que verán la manera de actualizar la ley para micro y pequeñas empresas (mype), aspecto a conversar con el ministro de la Producción.

Además, Sheput apuntó que un desafío del ministerio será la adecuación entre la demanda y oferta del empleo juvenil, tomando en cuenta las exigencias del sector laboral relacionados con la inteligencia artificial, la robótica y la automatización.

“Muchos jóvenes está estudiando carreras que lamentablemente no son empleables por esta situación de modernización rápida del empleo”, añadió.

De otro lado, el ministro de Trabajo indicó que están trabajando en un nuevo diseño para que el marco legal laboral esté en función al marco regional. Este aspecto, precisó, será presentado al Consejo de Ministros y no estará en el corto plazo.