Por Redacción EC

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, sostuvo que la primera reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) sería dentro de 10 días. Dijo, también, que se vienen preparando los materiales a ser discutidos en este espacio que congrega a gremios empresariales y sindicatos de trabajadores.