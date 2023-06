Inter Miami es el equipo de fútbol estadounidense que acaba de contratar a Lionel Messi, capitán de la selección argentina y mejor jugador del Mundial pasado. Fue fundado en el 2018 y disputó su primer partido en el 2020, cuando el delantero ya tenía su nombre grabado en el olimpo de balompié.

Lejos de la hegemonía del PSG y de compañeros de vestuario como Neymar o Kylian Mbappé, Messi deberá incorporarse al colero de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) donde las figuras son los latinos Lucas Campana, Rodolfo Pizarro y Josef Martínez.

La decisión de cambiar de aires no se basó únicamente en la presencia de los propietarios -David Beckham y los hermanos Mas (conocidos empresarios de Miami)- o las preferencias familiares, sino en un innovador contrato que envuelve a su club, a la MLS y a las marcas Apple TV y Adidas.

Según reportó The Athletic, Messi recibirá una parte de los ingresos de Apple TV, que recientemente firmó un acuerdo de US$2,5 mil millones para transmitir la MLS durante 10 años. El medio especializado en deportes explicó que los porcentajes todavía no están cerrados, pero que se discutió pagarle al argentino un porcentaje de las ganancias que generarían las ventas del MLS Seasson Pass, servicio de streaming que transmitirá el torneo.

El día anterior al anuncio, Apple anunció que emitirá un documental de cuatro partes sobre la vida del exjugador de Barcelona y PSG.

Por otro lado, Adidas es uno de los principales patrocinadores del delantero, del Inter Miami y de la MLS. La marca alemana también le ofreció un porcentaje de las ganancias adicionales que genere su fichaje por ventas de camisetas y artículos deportivos.

The Athletic remarcó que Messi rechazó un contrato de US$429 millones anuales ofrecido por el Al Hilal de Arabia Saudita. Actualmente Cristiano Ronaldo es el futbolista mejor pagado en el mundo con un salario de US$220 millones anuales. Su club es el Al Nassr, también de Arabia.

Análisis

Según Eduardo Flores, CEO de la agencia de márketing deportivo Toque Fino, el trato entre Messi y las marcas estadounidenses es inédito, pero se logró dar porque se gestionó desde el 2021. Esta situación permitió que Inter Miami estuviera preparado para ficharlo una vez quedara libre del PSG.

“Es un fenómeno que no se ha visto, es incluso superior al momento en que la MLS fichó a Pelé. Ahora el club puede quintuplicar la inversión por patrocinio en el uniforme. También va a evolucionar el merchandising. En el fútbol los derechos de imagen no son individuales, sino colectivos y las empresas pueden negociar por lanzar mercadería con el rostro de Messi. El tercer punto es el ‘fan experience’, porque se podrán hacer activaciones, ‘meet & greet’ y otros no solo en Miami, sino en cada estado que visite”, detalló.

El interés de esta contratación ya se contempla en el precio de las entradas. Antes del anuncio los boletos para asistir al partido entre Inter Miami y Cruz Azul, que se disputará el 21 de julio, costaban alrededor de US$30 cada uno. Tras el fichaje el precio llegó a subir hasta los US$400 y ya se agotaron las localidades.

“En mercados como el norteamericano donde el fútbol no es el deporte más popular, es natural que se de este tipo de aumentos. Como el fútbol todavía no está en el punto más alto, tiene mucho potencial para seguir desarrollándose y seguramente en los próximos meses veremos los nuevos productos que lanzarán las marcas. En Sudamérica o Europa no se daría el aumento en esa proporción [porque el fútbol ya tiene arraigo]”, aseguró Raúl Rosales, director de la carrera de Administración y Negocios del Deporte en la UPC.

Además, añadió que este es un movimiento estratégico de Apple para consolidar su marca bajo los estándares de excelencia.

“Apple no se conforma con productos estándar, sino que sobresalgan. Los atributos de excelencia de la marca Apple se llevan bien con Messi, el último campeón de mundo. Cuando eres campeón mundial tu imagen cambia y ahí está el potencial”, indicó.

Sobre el impacto económico, Flores explicó que el argentino es una marca en sí misma que puede afectar las finanzas de clubes y ligas.

“Según un informe de Brand Finnance en el 2021, la partida de Messi del Barcelona al PSG provocó un descenso del 11% del valor de la marca de Barcelona. Su valor se redujo en 137 millones de euros. Eso te da una estadística del poder que tiene Messi como valor de marca”, señaló.