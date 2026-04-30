Resumen

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Las revisiones más pronunciadas de Moody’s corresponden a los metales preciosos, mientras que los fundamentos de los metales básicos siguen siendo heterogéneos. Foto: Minem.
Las revisiones más pronunciadas de Moody’s corresponden a los metales preciosos, mientras que los fundamentos de los metales básicos siguen siendo heterogéneos. Foto: Minem.
Por Redacción EC

Moody’s cambió su perspectiva para el sector global de metales y minería de negativa a estable para los próximos 12 a 18 meses. La perspectiva reflejó fundamentos sectoriales más equilibrados y una generación de caja resiliente, en general, en la mayoría de las commodities, lo que reduce la probabilidad de un deterioro generalizado de las métricas de crédito.

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