Moody’s cambió su perspectiva para el sector global de metales y minería de negativa a estable para los próximos 12 a 18 meses. La perspectiva reflejó fundamentos sectoriales más equilibrados y una generación de caja resiliente, en general, en la mayoría de las commodities, lo que reduce la probabilidad de un deterioro generalizado de las métricas de crédito.

El cambio también reflejó los efectos en la energía y el comercio derivados del nuevo conflicto en Medio Oriente. Aun así, los riesgos siguen siendo elevados para el sector en general.

El informe de Moody’s resaltó además que el ebitda agregado del sector en su conjunto se mantendrá, en general, estable, excepto en el caso de los metales preciosos. “Las ganancias de los metales preciosos y de algunos metales básicos seleccionados compensarán el debilitamiento de los fundamentos del mercado (equilibrio entre oferta y demanda) de algunas commodities, incluida la presión persistente sobre el acero en China y Brasil”, explicó la calificadora internacional.

Además, los mayores costos de energía, fletes e insumos tras la escalada del conflicto en Medio Oriente limitarán la expansión de márgenes y restringirán cualquier mejora significativa de las condiciones de crédito en la mayoría de las commodities. El crecimiento del producto interno bruto (PIB) mundial se está desacelerando este año en medio de precios elevados del petróleo, presiones inflacionarias y la permanencia de las tasas de interés en niveles altos por un período prolongado.

La inflación persistente de los costos, los mayores precios de la energía y el aumento de la intensidad de capital están moldeando el entorno operativo del sector. Los fundamentos de los metales básicos son ampliamente estables, pero siguen siendo frágiles, con excepción del aluminio, cuyas condiciones están cambiando de forma más directa debido a los recientes eventos geopolíticos.

El acero (excluido el de EE. UU.), el mineral de hierro y el carbón metalúrgico enfrentan un entorno de debilitamiento de la demanda, con perspectivas limitadas de alivio en el corto plazo. Los metales preciosos siguen siendo el principal factor de soporte para el sector de metales y minería, a medida que la demanda de activos refugio impulsa los precios del oro y la plata.

En ese contexto, Moody’s elevó sus supuestos a 12 meses para los precios de la mayoría de los metales y commodities mineras. Estas revisiones reflejan en gran medida el aumento de los riesgos geopolíticos, los costos de insumos y la volatilidad de precios tras la escalada del conflicto en Medio Oriente. En general, las revisiones al alza respaldan una perspectiva estable para el sector, pero no indican una mejora amplia de las condiciones de crédito, dada la persistencia de los riesgos para la demanda y el aumento de los costos.

Las revisiones más pronunciadas de Moody’s corresponden a los metales preciosos, mientras que los fundamentos de los metales básicos siguen siendo heterogéneos. Los cambios en los supuestos de precios de Moody’s para el acero y los graneles son más selectivos y limitados.

¿Qué podría cambiar la perspectiva?

Moody’s podría cambiar la perspectiva a negativa si se produce una caída sostenida del Ebitda agregado como resultado de una desaceleración global más pronunciada de lo esperado, junto con inflación persistente de costos, deterioro de márgenes o una escalada geopolítica que desestabilice los mercados energéticos y las cadenas de suministro.

Un cambio de perspectiva a positiva podría considerarse ante una reducción significativa de los riesgos geopolíticos, una caída de los precios de la energía y una recuperación cíclica que impulse un crecimiento anual del Ebitda superior al 10%, mejorando las métricas de crédito de los metales cíclicos.