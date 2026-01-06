Luego de cuatro años, Movistar regresar para convertirse en el Patrocinador Oficial del Club Alianza Lima, reafirmando un vínculo histórico que une fútbol, tecnología y pasión.

Este nuevo acuerdo contempla la presencia de Movistar en la espalda alta de la camiseta del Primer Equipo de Fútbol Masculino, acompañando al club en sus competiciones para las próximas temporadas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Esta alianza busca no solo conectar a las personas acercándolas a lo que más quieren, también el acuerdo contempla el desarrollo de diversas experiencias tanto en el estadio Alejandro Villanueva como fuera de él, pensadas para responder a una necesidad clara del hincha blanquiazul: sentirse cada vez más cerca de su club.

Nuevas experiencias en Alianza Lima

Desde activaciones especiales hasta experiencias diseñadas para vivir el fútbol de una manera distinta, Movistar buscará acompañar al hincha en su día a día, potenciando la emoción que se vive en Matute y llevando el sentimiento blanquiazul más allá de los 90 minutos.

Para el Club Alianza Lima, este retorno representa retomar el camino junto a un socio estratégico que conoce la institución, su historia y la fortaleza de su gente. Para Movistar, supone la posibilidad de reencontrarse con una de las hinchadas más numerosas, leales y apasionadas del país.