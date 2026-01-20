La alianza incluye la creación del nuevo canal Plus Life enfocado en estilo de vida | Foto: Difusión
La alianza incluye la creación del nuevo canal Plus Life enfocado en estilo de vida | Foto: Difusión

Movistar anunció la suscripción de un acuerdo de cooperación estratégica con , gestionado a través de ASI Comunicación, con el objetivo de robustecer su catálogo de señales informativas, deportivas y de entretenimiento para sus servicios de y .

La alianza ratifica la transmisión exclusiva de Canal N a través de las señales de Movistar. El canal informativo mantiene su posición dentro de la parrilla como el referente en cobertura de coyuntura nacional, análisis político y económico.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos
CONOCE MÁS: SBS propone que los bancos informen a los usuarios sobre fallas tecnológicas y ciberataques: qué se sabe y qué efectos tendría

Uno de los pilares del convenio es la repotenciación de Movistar Deportes. La señal exclusiva del operador sumará a su programación competencias de alto nivel internacional, destacando la adquisición de los derechos de transmisión para la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Estas incorporaciones se integrarán a la programación habitual de debate y análisis del deporte local.

MÁS INFORMACIÓN: CCL: canasta escolar costará desde S/600 y ventas por campaña crecerían hasta 10%

El acuerdo también contempla el desarrollo y producción de Plus Life, un canal dedicado íntegramente al estilo de vida, cuyo enfoque de contenido estará en los siguientes segmentos:

  • Gastronomía y bienestar
  • Música y salud
  • Cultura y entretenimiento general

Con este movimiento, el operador busca consolidar su ecosistema digital y de televisión por cable frente a la competencia, alineando su oferta con las preferencias actuales de consumo de contenido en el mercado peruano.

VIDEO RECOMENDADO:

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC