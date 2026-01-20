Movistar anunció la suscripción de un acuerdo de cooperación estratégica con América Multimedia, gestionado a través de ASI Comunicación, con el objetivo de robustecer su catálogo de señales informativas, deportivas y de entretenimiento para sus servicios de Movistar TV y Movistar TV App.

La alianza ratifica la transmisión exclusiva de Canal N a través de las señales de Movistar. El canal informativo mantiene su posición dentro de la parrilla como el referente en cobertura de coyuntura nacional, análisis político y económico.

Uno de los pilares del convenio es la repotenciación de Movistar Deportes. La señal exclusiva del operador sumará a su programación competencias de alto nivel internacional, destacando la adquisición de los derechos de transmisión para la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Estas incorporaciones se integrarán a la programación habitual de debate y análisis del deporte local.

El acuerdo también contempla el desarrollo y producción de Plus Life, un canal dedicado íntegramente al estilo de vida, cuyo enfoque de contenido estará en los siguientes segmentos:

Gastronomía y bienestar

Música y salud

Cultura y entretenimiento general

Con este movimiento, el operador busca consolidar su ecosistema digital y de televisión por cable frente a la competencia, alineando su oferta con las preferencias actuales de consumo de contenido en el mercado peruano.