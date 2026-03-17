El negocio de salud animal de MSD mantiene una presencia relevante en el Perú. La compañía afirma que mantiene una participación superior al 30% en el mercado peruano de salud animal, consolidando su presencia tanto en animales de producción como en animales de compañía.

MSD Animal Health forma parte del grupo biofarmacéutico Merck & Co. y desarrolla vacunas, medicamentos veterinarios y soluciones tecnológicas para la salud animal. La compañía tiene presencia en más de 50 países y comercializa sus productos en alrededor de 150 mercados.

Magali Mora, directora general de MSD Animal Health en Perú, asegura que el desempeño de la empresa en el país se sostiene en la fortaleza de su portafolio y en el peso del sector pecuario dentro del mercado local. “La unidad de animales de producción se ha consolidado como uno de los principales motores del negocio”, afirma.

La estructura de ingresos de la compañía en el país refleja ese peso. El 60% del negocio de MSD Animal Health en Perú proviene de animales de producción, mientras que el 40% corresponde al segmento de animales de compañía, una línea que ha venido ganando relevancia en los últimos años.

Dentro del negocio pecuario, la avicultura concentra la mayor parte de la actividad. Según la compañía, alrededor del 75% de los ingresos del segmento productivo proviene de la industria avícola, seguida por la porcicultura con cerca del 15% y la ganadería con el 10% restante.

En paralelo, el negocio vinculado a mascotas continúa expandiéndose. En este segmento, las categorías de antiparasitarios y vacunas concentran cerca del 80% del mercado, impulsadas por una mayor conciencia sobre la prevención y el bienestar animal.

“En animales de compañía vemos una tendencia creciente hacia la prevención y el cuidado integral de las mascotas”, señala Mora.

LIMA 9 DE MARZO DEL 2026 Magali Mora, directora general de MSD Animal Health en Perú / HUGO PEREZ

La compañía ha reforzado su portafolio en este frente con nuevos lanzamientos. Entre ellos destaca Numelvi, un producto orientado al manejo del prurito asociado a dermatitis alérgica en perros, así como nuevas soluciones dentro de la línea de antiparasitarios Bravecto.

Aunque el mercado peruano es relativamente pequeño dentro del contexto regional, mantiene un peso relevante dentro de la operación latinoamericana de la empresa. Perú representa cerca del 4% de la operación de MSD Animal Health en Latinoamérica, mientras que el mercado local de salud animal equivale aproximadamente al 3% del total regional.

De cara a este año, la compañía proyecta mantener el dinamismo de su negocio. “Proyectamos para 2026 un crecimiento de doble dígito en Perú”, señala Mora.

Según explica la ejecutiva, este crecimiento se apoyará en la ampliación del portafolio, en una mayor penetración entre clientes existentes y en el fortalecimiento del equipo técnico-comercial.