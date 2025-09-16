MTC adjudicó el espectro 5G a las operadoras móviles: Los sectores beneficiados y el paso a paso para que esté lista la tecnología

Este viernes, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones adjudicó los bloques del espectro de la banda de 3,5 GHz, que servirá para la implementación de Internet con tecnología 5G.

En el proceso se entregaron bloques de 100 megahertz (MHz)a cada operador. Es así que, tras una evaluación, Bitel se adjudicó el espectro de 3.400 a 3.500 MHz; Claro, de 3.500 a 3.600 MHz; Entel, de 3.300 a 3.400 MHz; e Integratel, de 3.600 a 3.700 MHz.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El bloque de 3.700 a 3.800 MHz quedó disponible para una futura adjudicación.

Según el viceministro de Comunicaciones, Carlo de Los Santos, este es el primer proceso para el despliegue de la tecnología 5G, que va a beneficiar a sectores como salud, educación e industria.

“En industria, el 5G va a permitir automatizar procesos con diferentes localizaciones. Vamos a poder trabajar con ‘Ciudades Smart’ de manera más inteligente para elevar la calidad de vida”, expresó.

Además, el proceso también incluye un compromiso de llevar tecnología 4G a 1.516 localidades rurales, entre las inicialmente anunciadas por el MTC y las propuestas por las operadoras móviles.

Este compromiso de inversión se realizará en un plazo de 4 años y el 25% de avance tiene que ser en el primer año.

“Se va a ampliar la cobertura de 4G a más de 1.230 km de carretera y se penetrará el 5G en colegios, universidades, hospitales, el Estadio Nacional y las sedes de los Juegos Panamericanos”, añadió El viceministro.

Proceso

De acuerdo con Carlos Huamán, director ejecutivo de DN Consultores, los operadores requieren de 100 MHz para la implementación del 5G, a diferencia de tecnologías anteriores, cuyas adjudicaciones eran por 10 MHz, 20 MHz o 30 MHz.

El proceso para la implementación de 5G, consideró, puede variar entre 6 y 12 meses. Para las principales ciudades, podría tomar unos 6 meses. Es así que para el segundo trimestre del 2026 podría empezar a verse esta tecnología.

Además, apuntó que en una primera instancia el segmento que se va a beneficiar de ello son las empresas.

“Hay empresas con mucho apetito por el 5G. Ya se vienen estos servicios y se termina trasladando a la competitividad del país”, acotó.

Según el MTC, tras la adjudicación de bloques de 5G, viene la etapa de formalización con la publicación de resultados y la firma de contrato. Esto último sería el 17 de diciembre.

Además, Carlos García, gerente de Planificación y Calidad de Redes de Integratel Perú, explicó que también se va a realizar un proceso de limpieza en el espectro adjudicado. Con ello, se realizará la instalación de equipos para la huella del 5G.

Operadores

El equipo de Bitel Perú indicó a este Diario que en una primera fase va a enfocarse en ampliar la cobertura 4G en zonas que carecen de conectividad. En paralelo, van a implementar proyectos pilotos de 5G en hospitales y escuelas.

“Nuestro objetivo es ser el operador con la mayor cobertura 5G en instituciones de salud y educación entre todas las empresas con licencia, porque vemos el 5G no solo como una cuestión de velocidad, sino como una herramienta esencial para mejorar la calidad de vida de las personas”, expresó la empresa.

Asimismo, Claro Perú señaló que ofreció cobertura a 416 centros poblados y 540 kilómetros en carreteras, además de garantizar la conectividad en instituciones públicas.

“Este avance nos permitirá no solo potenciar la conectividad en las grandes ciudades, sino también llegar a miles de nuevos poblados rurales, gracias al esfuerzo conjunto de todos los operadores”, indicó Humberto Chávez, CEO de Claro Perú.

A su vez, Entel Perú comunicó que la tecnología 5G va a permitir que se modernicen sectores como la minería, la salud, educación e industria con soluciones más eficientes, seguras e innovadoras.

“El 5G no solo significa mayor velocidad en los celulares, sino también nuevas oportunidades para que la salud, la educación y distintas industrias funcionen de manera más segura y eficiente, generando beneficios reales para todos los peruanos y peruanas”, apuntó Nino Boggio, gerente central de Legal, Regulatorio y Relaciones Institucionales de Entel.

Desde Integratel Perú, informaron que tienen un plan de modernización que ya ha renovado 1.400 antenas y que continuará en el 2026 y 2027.

Agregaron que va a llevar Internet 5G a 92 entidades públicas y 4G a 437 localidades rurales.