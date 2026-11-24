Durante el primer día de CADE Ejecutivos 2026, El Comercio conversió con José Angello Tangherlini, ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), sobre los avances en la propuesta de adenda para reducir la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario ( TUUA) para conexiones internacionales, así como de las estructuras de acceso al aeropuerto Jorge Chávez.

- ¿Cómo viene avanzando la propuesta borrador de la TUUA de transferencia internacional, ¿hay avances al respecto? El MTC propone una reducción hasta US$4 y LAP había hecho una propuesta de reducción del 37% hasta más o menos US$6 sin IGV.

Hace dos semanas hemos recibido la propuesta de Lima Airport Partners (LAP), donde efectivamente establece una reducción del 37% sobre la TUUA de transferencia internacional, lo que nos deja con una tarifa de US$6,4 aproximadamente. Sobre esa tarifa ya el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con el MEF, está realizando los análisis técnicos correspondientes que permitan reducir la tarifa hacia no menos del 50% de lo que es actualmente.

- Para esos US$4 que proponen.

Exactamente. Para eso lo que tenemos que hacer es el análisis técnico para sustentar la renuncia a una parte de la retribución que le corresponde al Estado dentro del contenido de la TUUA de transferencia internacional.

- ¿Ya conversaron esa propuesta nueva del US$4 con LAP?

Así es, LAP ya sabe. Ya sabe cuál es nuestra intención, las aerolíneas también saben cuál es nuestra intención. Pero lo más importante de reducir la tarifa es poder lograr que se tiendan los puentes necesarios entre LAP y las aerolíneas para que la TUUA de transferencia internacional pueda ser incorporada dentro de los boletos aéreos. Y en ese camino también estamos trabajando tanto con LAP como con las aerolíneas.

- ¿Y la propuesta final de la adenda cuándo se entregará?

Nosotros nos hemos puesto un plazo bastante ambicioso, que es el de poder terminar de trabajar la adenda en máximo tres meses. Es decir que en tres meses tendríamos ya la adenda suscrita con el monto final que debería estar alrededor de los US$4 sin IGV. Y, de manera colateral, la inclusión de la TUUA de transferencia en el boleto aéreo.

- ¿Esta adenda qué más incluiría? ¿También una retribución?

No, la adenda solamente está versando sobre el tema de la TUUA de transferencia internacional, por eso es que lo estamos tratando de trabajar bastante rápido.

- ¿Se incluye alguna compensación a la concesionaria?

No, no hay ninguna compensación. LAP ha ofrecido un descuento del 37% dentro de los márgenes que permite el análisis de su rentabilidad.

- Pero una tarifa de US$4 ya sería menos de ese 37%.

Sí, claro, pero ellos no se van a ver afectados. Quien estaría ayudando a llegar a esa tarifa sería el Estado con la retribución.

- ¿En los próximos tres meses ya se presentaría la propuesta consensuada con LAP?

Exacto, la idea es que dentro de estos tres meses tengamos ya suscrita la adenda y que va a permitir llegar a esa tarifa final.

- En el aeropuerto Jorge Chávez, ¿cómo se está resolviendo la preocupación por los accesos por el puente temporal? Es una preocupación de la población y también de LAP.

Ahorita el acceso al aeropuerto Jorge Chávez se da a través del puente modular que está instalado sobre la avenida Morales Duárez. Este puente, a veces lo llaman puente Bailey, que es un puente modular, lo que podría haber al cierto nivel de confusión, pero la realidad es que la colocación del puente ha sido realizado con un trabajo de ingeniería bastante detallado y con mucha seguridad. Este puente tiene unos estribos que tienen unos pilotes con 25 metros de profundidad, que puede durar 70 años.

Y en el caso de las avenidas del fenómeno de El Niño, esta estructura, estos pilotes de 25 metros van a darle seguridad a la estructura ante posibles fuertes avenidas del fenómeno de El Niño. Así que independientemente de la temporalidad, este puente, se ha instalado con la suficiente responsabilidad tecnológica para permitir una duración importante sin quitar que sigue siendo un puente temporal. Y la solución definitiva se encuentra algunos metros más allá con el puente Santa Rosa.

- ¿Cuándo estará el puente Santa Rosa?

Debería estar instalado de acuerdo al cronograma hacia junio o julio del año 2027.

- Entonces con la descripción del puente temporal, ¿usted podría garantizar que no va a haber alguna afectación a este puente con el FEN?

De acuerdo a las evaluaciones técnicas que se han realizado en marzo con Provías Nacional hace algunas semanas, nosotros estamos en condiciones de decir que la estructura del puente es una estructura que está preparada para poder hacer frente al fenómeno de El Niño.