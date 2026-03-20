La Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) para pasajeros en conexión de vuelos nacionales aún se mantiene suspendida a la espera de que el gobierno y el concesionario del aeropuerto Jorge Chávez, Lima Airport Partners (LAP), lleguen a un acuerdo y suscriban una adenda que podría eliminar este cobro. Como se recuerda, el monto fue fijado por Ositran en US$6,32 por tramo.

A inicios de este año, LAP comentó que se había acordado suspenderlo hasta finales de marzo, fecha en la que se esperaba poder firmar una nueva adenda con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El MTC indicó a El Comercio que el proceso de modificación contractual se encuentra actualmente en la etapa de evaluación conjunta. “En ese marco, el concedente y el concesionario vienen revisando el texto de la adenda con el objetivo de contar con una versión consensuada en los próximos días”, afirmaron.

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. / HUGO PEREZ

En el marco de la negociación, explican, se ha contemplado un mecanismo de compensación a favor de LAP, que se aplicaría mediante el descuento de la retribución, por el porcentaje de la TUUA de Transferencia Nacional que le corresponde.

De acuerdo al MTC, considerando el nivel de avance actual, sería viable que la adenda se suscriba en mayo.

Precisan que los procesos de modificación contractual deben cumplir con las etapas, plazos y requisitos establecidos en la Ley y el Reglamento de las Asociaciones Público-Privadas; lo que implica la elaboración de análisis técnicos, estudios e informes, así como la participación de entidades como Ositran y el MEF, que deben emitir opinión previa. “Por ello, el proceso requiere un análisis riguroso”, aseguran.

Ante la consulta de si ahora que se espera que la firma de la adenda sea en mayo, LAP mantendrá la suspensión del cobro hasta esa fecha. El MTC indica que el concesionario tiene pleno conocimiento del nivel de avance del proyecto de adenda, por lo que “hasta la fecha no ha manifestado intención de cobrar la TUUA para pasajeros en transferencia nacional antes de la suscripción de la adenda”, afirman. Así también, asegura que hay disposición de ambas partes para tener un texto consensuado.

¿Qué etapas vienen luego? Según indican a este Diario, corresponde cerrar la etapa de evaluación conjunta. Posteriormente, el MTC presentará un informe de sustento y solicitará la opinión previa de las entidades competentes. Tras completarse estas etapas y contar con las opiniones respectivas, se podrá proceder con la suscripción de la adenda.

Además, durante una mesa de trabajo del sector en el Congreso de la República el martes pasado, Elizabeth Mora, representante del MTC, dijo que para esta adenda 9 se han tenido diferentes conversaciones. “Hay una necesidad de eliminar la TUUA de transferencia nacional, el tema es cómo se viabiliza, quién lo supervisa y los lineamientos. Es por eso que se encuentra supervisando Ositran, que realizará una auditoría. Luego se tendrán que enviar las opciones al MEF y a Ositran”, detalló.

“El MEF dice que si el sector va a compensar al concesionario, se tiene que sustentar que las inversiones en el primer y el segundo grupo de aeropuertos no serán afectadas, que ya están comprometidas”, indicó en la sesión.

¿Qué pasa con la TUUA para las conexiones internacionales?

El tema se volvió a poner sobre la mesa. Iata y Aetai indicaron que ya hay una afectación real en estos más de tres meses de la aplicación de este cobro en el aeropuerto Jorge Chávez. Esta tarifa empezó a aplicarse desde el 7 de diciembre del 2025.

Al respecto, Mora indica que se está analizando si este impacto es de gran envergadura y si se está dando una afectación a la demanda, al país y a la conectividad.

Módulos para el pago de la tuua de transferencia internacional en el Jorge Chávez. Foto: Andina

“Se hará un estudio econométrico por parte del MEF, para lo cual las líneas aéreas proporcionarán información a este equipo, que se presentaría el 23 de marzo. El estudio podrá determinar si es significativo o si hay una pérdida de demanda, y si lo fuera, el Estado podrá ver cómo viabilizar la solución que se pueda dar ante ese impacto”, sostuvo.

Mora dijo también que si bien se ha venido cuestionando si esta tarifa es válida o no, se trata de un cobro que no es arbitrario, ya que se encuentra estipulado en la adenda 6 del contrato y “es una contraprestación del servicio, que incluye 32 servicios para pasajeros en conexión”.

El monto es de poco más de US$11 por tramo. (Foto: LAP)

Las aerolíneas, por su parte, han criticado que se haya incluido esta tarifa en el contrato de concesión, ya que consideran que no aporta en el objetivo de convertir al Jorge Chávez en un hub regional, perdiendo competitividad frente a otros terminales aéreos de América Latina.

En esta mesa de trabajo estuvieron presentes los gremios de aerolíneas como Aetai, Iata, también el MTC, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y Proturismo. LAP finalmente no participó, según algunos participantes de esta reunión, el concesionario declinó de asistir a través de un documento.