El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), José Angello Tangherlini, adelantó hace algunos días wue el sector está trabajando un borrador de propuesta para resolver las discrepancias sobre la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En un evento realizado el jueves, el titular de la cartera dio más luces sobre el tema. Señaló que la reducción de la TUUA de transferencia será de no menos del 50%, como parte de las medidas orientadas a reducir los costos para los pasajeros que realizan conexiones internacionales en Lima, según reportó el diario Gestión.

La propuesta del MTC supone un recorte mayor al planteado inicialmente por Lima Airport Partners (LAP), concesionario del aeropuerto, que había propuesto una reducción del 37% como informó su CEO, Juan José Salmón, a este Diario. Su planteamiento contemplaba disminuir la tarifa neta de US$10,05 a US$6,40.

Además de la reducción tarifaria, el MTC coordina con las aerolíneas y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que el pago de la TUUA de transferencia internacional se incorpore directamente en el precio de los boletos aéreos.

La iniciativa busca simplificar el proceso para los pasajeros en tránsito, que actualmente deben realizar un pago adicional durante su escala en Lima, ya sea en módulos físicos o mediante códigos QR. La implementación de este mecanismo permitiría evitar ese trámite por separado.

El ministro indicó que al final de la próxima semana se tendrán mayores avances y algo más concreto. Sin embargo, mientras el acuerdo no se concrete y se oficialice, se mantiene vigente la tarifa actual de US$11,86 por tramo, incluido el impuesto general a las ventas (IGV).

Aerolíneas piden eliminar la TUUA

El anuncio se produce en medio de las discrepancias sobre el cobro de esta tarifa. Mientras el MTC plantea reducirla, las aerolíneas han sostenido que la medida debería ir más allá y han solicitado la eliminación del pago para los pasajeros en conexión internacional.

Entre los argumentos del sector figura el impacto que los costos adicionales pueden tener en la competitividad del aeropuerto Jorge Chávez como centro de conexiones regionales. Un menor costo de tránsito podría contribuir a mejorar las condiciones para captar pasajeros y rutas internacionales, aunque el efecto dependerá de la implementación de la medida y de la respuesta de las aerolíneas. Por su parte, LAP sostiene que es un cobro que está estipulado en la adenda 6 del contrato de concesión.