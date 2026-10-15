LIMA, 28 DE ENERO DEL 2025 Fotos a Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (LAP) en el nuevo aeropuerto
LIMA, 28 DE ENERO DEL 2025 Fotos a Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (LAP) en el nuevo aeropuerto
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Redacción EC

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), José Angello Tangherlini, adelantó hace algunos días wue el sector está trabajando un borrador de propuesta para resolver las discrepancias sobre la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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