El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prevé adjudicar las obras del lado tierra del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco, durante el cuarto trimestre de este año. Este componente comprende instalaciones y servicios de soporte necesarios para el funcionamiento del aeropuerto.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?