El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prevé adjudicar las obras del lado tierra del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco, durante el cuarto trimestre de este año. Este componente comprende instalaciones y servicios de soporte necesarios para el funcionamiento del aeropuerto.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, informó sobre los próximos pasos del proyecto durante una inspección de las obras junto con el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo. En el recorrido, ambas autoridades verificaron el inicio de los trabajos de construcción de la torre de control.

Las labores, a cargo de Acciona Construcción, comprenden la remoción masiva de tierras y el corte de taludes en un área cercana. Según el MTC, estas intervenciones son necesarias para garantizar la visibilidad requerida para la operación de la torre.

La infraestructura demandará una inversión superior a US$47,9 millones y tendrá un área construida de 4.110 metros cuadrados y una altura de 37 metros. Incluirá una torre principal de siete niveles y un edificio anexo de dos niveles destinado al control de aproximación, además de salas técnicas especializadas y sistemas de soporte operacional.

Durante la visita, las autoridades también recorrieron las áreas destinadas al terminal de pasajeros, que tendrá aproximadamente 55.000 metros cuadrados distribuidos en dos niveles, y a la pista de aterrizaje, proyectada con una longitud de 4.000 metros.

Tangherlini señaló que el ministerio mantendrá el seguimiento del avance físico y financiero del proyecto, con énfasis en el control técnico y el cumplimiento de las obligaciones contractuales para dar continuidad a la construcción.

El ministro también se reunió con los presidentes de dos comunidades aledañas para escuchar sus preocupaciones. En ese encuentro, transmitió el compromiso del Gobierno de culminar y poner en operación el aeropuerto antes de que termine el actual mandato gubernamental.

Asimismo, sostuvo una reunión con los gerentes de la PMO, a quienes exhortó a brindar asistencia técnica y acompañamiento al proyecto.