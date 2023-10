Raúl Pérez-Reyes, ministro de Transportes y Comunicaciones, explica que por las obras en la zona y por el volumen del tránsito a futuro, es probable que el puente Santa Rosa y los puentes temporales operen a la par como accesos al nuevo terminal. Asimismo, cuestiona la poca planificación del sector para brindar ingresos y salidas efectivas al proyecto.

¿En qué situación encontró el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) luego de la salida de la ministra Paola Lazarte?

La ministra trabajó intensamente en avanzar varias de las Asociaciones Público Privadas (APP), y de hecho las he encontrado avanzadas, y también en todo el tema de la preparación para el Fenómeno del Niño. Los procesos dentro del ministerio de compra de maquinaria y el nivel de ejecución presupuestal estaban avanzados.





¿Los lineamientos son los mismos? Lazarte se fue con la idea de plantear una reforma de APP y de acelerar la entrega del puente Santa Rosa, por ejemplo.

En transportes la gestión tendrá las mismas prioridades. [...] El intercambio vial Santa Rosa [puente Santa Rosa] y la vía expresa Santa Rosa están más allá de quién los inició, son proyectos que necesita el país. No solo lo necesitan los ciudadanos, sino también los turistas, pues necesitan encontrar un ambiente más amigable a la salida del aeropuerto y hoy estamos al límite.





El nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez estará listo en enero del 2025, no así el intercambio vial Santa Rosa ni la vía Expresa que unirá el aeropuerto con la Costa Verde. A la par se hará un intercambio vial entre Línea Amarilla, Morales Duárez y Faucett. ¿Cuándo estarán adjudicadas estas obras?

En el caso del intercambio vial Santa Rosa esperamos adjudicarlo a final de año. Es una obra pública a través del mecanismo de obras por impuestos y debería estar terminando hacia diciembre del 2025. Este es el intercambio y el acceso [al aeropuerto]. La vía expresa Santa Rosa se calcula que debería terminar en noviembre del 2027. Debemos tener ahí un trabajo fino para dialogar con los alcaldes de La Perla, Bellavista y Callao para no demorar este proyecto.

El otro proyecto es la continuación de la Línea Amarilla en Morales Duárez con Faucett. Nuestra idea es plantearle a la iniciativa privada que el intercambio vial actual, que llega hasta Morales Duárez y Faucett, llegue hasta la avenida Gambetta por todo Morales Duárez. La idea es que el que llegue desde Línea Amarilla pueda llegar al aeropuerto sin ningún problema.

Y mientras se construye el puente Santa Rosa el único acceso al aeropuerto será a través de puentes modulares, temporales.

Ese va a ser el acceso más o menos por un año.





¿Cuándo se adjudicarán y comenzarán a instalarse?

Eso será por adjudicación directa, tenemos los puentes y haremos la contratación para la instalación de los puentes modulares. Nuestro cronograma proyecta que entre noviembre y diciembre del 2024 estarán listos.





Usted indicó que hay que darle al turista una salida y entrada al aeropuerto más rápida y segura, pero se tendrán tres construcciones paralelas: el puente Santa Rosa, la Línea Amarilla y la vía Expresa. Eso generará mucho tráfico y limitará la única salida del nuevo aeropuerto a través de los puentes modulares. ¿Esa es la primera impresión que va a dar el nuevo aeropuerto?

Creo que lo que va a ocurrir es que el intercambio definitivo, el puente Santa Rosa, va a convivir un tiempo con los puentes modulares para ayudar a descargar el tema del tráfico. [...] Convivirán hasta que no tengamos el intercambio en Línea Amarilla y la vía Expresa Santa Rosa por un tema de volumen de tráfico. Eso es lo que estamos mirando.





Esa es la solución del MTC, ¿pero el hecho de tener que hacer convivir ambos puentes no refleja que el proyecto total de accesos a la ampliación fue mal diseñado?

Sin duda en algún momento el Estado se concentró demasiado en el tema del aeropuerto, pero le puso muy poca énfasis a la infraestructura de acceso. La gestión de la ministra Lazarte empujó el tema de darle una salida con la Costa Verde. Es la situación de la infraestructura en el Perú en general desde hace muchos años.

Según una fuente de El Comercio, el valor referencial del intercambio vial, S/346 millones, era muy bajo. Esta indicó que debería ascender a alrededor de S/480 millones. El valor y el plazo de ejecución fueron los motivos por los que el primer concurso quedó desierto. ¿Por qué en esta ocasión sí se encontrarían postores?

Se le pidió a un equipo técnico del MTC que analizaran el valor referencial. El jueves hicimos una ronda con inversionistas, precisamente para recibir comentarios. Por otro lado, la regla de las obras por impuestos te permite subir el presupuesto hasta el 50% cuando ya se está en obra. Entonces estamos dentro de ese espacio si se diera la situación.





Pero se cayó la primera licitación.

Más que por el valor referencial, la licitación pasada se cayó por el plazo, porque se puso de plazo 400 días pensando en terminar en el 2024 y ahí hubo un tema. Preferimos dar el plazo a diciembre del 2025 como obra completa.

Así se vería el puente Santa Rosa, en la intersección de las avenidas Santa Rosa y Morales Duárez. (Foto: MTC)

¿En algún momento la Línea 2 del Metro de Lima llegará al nuevo terminal?

Eso estamos viendo con ATU. La Línea 2 llegaba al terminal antiguo, entonces estamos viendo qué soluciones plantear. Si llega al terminal antiguo lo podemos conectar al terminal nuevo, o si la conexión entre terminales es interna en el aeropuerto y no a través de la Línea 2 necesariamente. Imagino que a inicios de año lo tendremos más claro.





Desde 2021 se viene retrasando la marcha blanca de las primeras estaciones de la Línea 2. ¿Cuándo iniciará realmente?

Como hemos quedado, en diciembre estará el primer tramo. De hecho ya está operativos, hay una serie de parámetros técnicos que faltan cumplirse y por eso recién estará en diciembre.

¿Y cuándo estará listo todo el proyecto?

El problema con anunciar fechas para la Línea 2 es que cuando tú vas abriendo [terreno con la tuneladora] descubres interferencias que no se pueden prever. Los temas de interferencias no previstas y desgraciadamente la mayoría son actores privados. No puedes simplemente sacarlos. Por eso es difícil hablar de fechas específicas.





¿Pero podríamos hablar del 2027 como fecha tentativa?

Si la Línea estará lista en el 2027 o 2028, la verdad yo no prefiero dar fechas. Si das fechas se generan expectativas sobre eso que hoy no podría asegurar que se van a cumplir porque pueden aparecer interferencias que retrasen el proyecto por meses.





El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) planteó la posibilidad de tener un fideicomiso para obras de infraestructura por US$10 mil millones. En este se incluirían las Líneas 3 y 4. ¿Cuándo se presentaría?

El MEF está trabajando eso en el marco de la delegación de facultades. En las próximas semanas tendremos la primera versión del fideicomiso que el MEF va a entregar y discutir con nosotros para tener mayor impacto.





¿Por qué consideran que será un éxito si todavía no sabemos si los actores privados participarán en el financiamiento del fideicomiso?

El fideicomiso parece una buena salida. Conozco el mecanismo y es bastante bueno porque te permite hacer la obra bajo el estándar de una obra pública vía G2G sin las complicaciones financieras de un G2G.

Usted planteó ante la Comisión de Transportes del Congreso que se puede ver la construcción del Anillo Vial Periférico mediante un mecanismo distinto a las APP. ¿Cuál sería esa salida?

Le hicimos comentarios a Proinversión, quienes me han prometido que este viernes me van a enviar la información que absolvería mis preocupaciones. En función de eso diré si estoy de acuerdo o no. En términos generales estoy de acuerdo con el proyecto, creo que Lima lo necesita, pero la pregunta es si hay alternativas a eso. Estoy pidiendo los estudios de alternativas para ver que, efectivamente, el Anillo Vial Periférico es la mejor de las opciones.





Si usted tenía dudas es porque consideraba que la APP no era la mejor opción.

No, mi duda no es el mecanismo, es el proyecto. No es si esto lo hace el sector privado o el sector público. Si este es un proyecto justificado por la demanda de reducción de tiempos de transporte de los ciudadanos, el proyecto debe responder a ello. Si fuera para reducir los plazos del traslado de camiones, la solución es otra. Ahí hay que tener claro el patrón de tráfico.





Este año las APP se han dinamizado, pero principalmente líneas de transmisión, no carreteras. ¿Considera que ese es el camino?

La ministra Lazarte trabajó para presentar un paquete de siete APP para corredores logísticos. Nosotros queremos lanzar quince corredores logísticos y estamos coordinando con Proinversión para ver cuántos paquetes de APP serán. Es un tema que tendríamos que pasarlo a Proinversión a fin de año para que hagan los estudios técnicos y lo adjudique a inicios del 2025. Hay que presionar a Proinversión para que lo logre.





¿Y cómo encontrará postores para siete APP?

Parte del trabajo de Proinversión es cómo empaquetamos estos corredores para ver hasta cuánto da espacio. En algunos casos se juntarán dos o tres corredores, pero eso es parte del trabajo, ver cómo lo hacemos apetecible para una empresa o grupo empresarial para participar.





¿Y en el tema de comunicaciones? ¿Cuándo se adjudicará de vuelta la red dorsal de fibra óptica, que hoy está en arbitraje?

Actualmente está en Pronatel. El arbitraje se resolverá en su momento, pero eso va al margen de su adjudicación. [...] Irá como APP a través de Proinversión y tomará todo 2024 para ser adjudicada en el segundo semestre del 2025.

¿Se reunieron con APM Terminals luego de que la concesionaria del muelle anunciara que no tenía luz verde del MTC para invertir en su ampliación?

Nos reunimos con ellos el viernes pasado en el ministerio. El 23 de octubre va a estar resuelta la parte ambiental y trabajaremos con los otros permisos.





¿Por qué se tuvo que esperar a que la empresa haga pública la deficiencia para solucionar el caso?

El funcionario público promedio deja las cosas quietas, en el escritorio, y demoran meses o años en salir. Yo no tengo ningún problema en firmar adendas, se ha judicializado tanto el tema de adendas, pero yo estoy dispuesto a firmarlas.





¿Cuánto costaría la ampliación anunciada en el Óvalo Monitor?

Son tres fases del proyecto: se hizo la fase 1, hay que mirar las dos siguientes. Lo primero es actualizar sus valores y chequear las soluciones técnicas. Las soluciones aéreas son más rápidas, pero tienen problemas paisajísticos. Quiero mirar si las nuevas fases tienen este enfoque. El alcalde [Rafael López Aliaga] me dijo que nos harán llegar los estudios técnicos definitivos para actualizar los valores y trabajar en conjunto con la Municipalidad de Lima para hacer el proyecto.





¿Cómo se aprobó este proyecto si no tuvo un impacto positivo o si se realizó un mal cálculo sobre el impacto del mismo?

No es que no se evalúa el proyecto. Se evalúa bien, lo que tienes que hacer es que tienes que luchar por tener el presupuesto completo. La única forma de hacer una obra por partes es teniendo un escenario claro de cuándo vendrán la segunda y la tercera. Pero si solamente se hace la fase 1 y se deja que nadie resuelva la fase 2 y la fase 3 pasa esto: tienes una solución que no resuelve el problema. Lima y nuestras ciudades han crecido tanto que no pueden darse el lujo de no tener organizado y planificado el transporte urbano.





¿En la reunión con el alcalde se coordinó una fecha de licitación o inicio tentativo de obras?

No, vamos primero a mirar los estudios. Hoy no hay presupuesto para el proyecto, entonces tanto él como yo vamos a tener que ir al MEF para conseguir recursos para el próximo año. Por eso necesito ver el estado del valor actual del proyecto, si requiere una actualización [del valor referencial] lo que vamos a hacer es encargarlo y si se actualiza vamos a tener que ver desde enero cómo incluimos ese presupuesto en una demanda adicional. Es claro que la conexión de Lima requiere que ese eje funcione bien.