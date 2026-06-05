El Mundial de Fútbol 2026 comenzará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México y culminará el 19 de julio con la final en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. Será la primera edición con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede distribuidas entre Estados Unidos, Canadá y México.

Un estudio de la FIFA y la Organización Mundial del Comercio (OMC) estima que el Mundial 2026 podría generar hasta US$80.100 millones en producción económica global, aportar US$40.900 millones al producto bruto interno (PBI) mundial y respaldar cerca de 824.000 empleos. Solo en Estados Unidos se estima un impacto de US$30.500 millones en producción económica, US$17.200 millones en PBI y alrededor de 185.000 puestos de trabajo.

El Mundial 2026 será la primera edición con 48 selecciones y se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México.

La magnitud económica del torneo también se refleja en las ciudades anfitrionas. Las 16 sedes acumulan un PBI conjunto de US$11,1 billones, una población cercana a 128 millones de habitantes y más de 33 millones de visitantes internacionales al año, según un informe de Bank of America Global Research (BofA).

Entre los países anfitriones, Estados Unidos cuenta actualmente con una economía de US$31,9 billones, frente a los US$7,2 billones registrados cuando organizó el Mundial de 1994, de acuerdo con BofA. Toronto destaca por su actividad financiera, mientras que Vancouver tiene una fuerte presencia de actividades vinculadas a la minería. En México, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara se concentran actividades relacionadas con petróleo, minería, manufactura y tecnología.

Un Mundial en medio de disputas

La organización conjunta del torneo coincide con un periodo de tensiones entre los tres países anfitriones.

El reporte "2026 World Cup" de Sport Insider señala que las tensiones comerciales entre Estados Unidos, Canadá y México coinciden con la organización conjunta del Mundial 2026.

Según el reporte “2026 World Cup” publicado por Sport Insider en mayo, la elección de Donald Trump para un segundo mandato presidencial en Estados Unidos ha añadido incertidumbre al escenario regional. El documento señala que durante 2026 el gobierno estadounidense impulsó una guerra comercial con diversos países, entre ellos Canadá y México, lo que llevó a ambos gobiernos a anunciar medidas de represalia.

El reporte también menciona que la administración Trump impulsó deportaciones de inmigrantes y que las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) provocaron enfrentamientos con manifestantes en distintas ciudades estadounidenses.

Pese a ese contexto, los organizadores esperan que el torneo alcance niveles récord de audiencia y asistencia. BofA estima que más de 6.000 millones de personas participarán o interactuarán con el Mundial, equivalente a más del 75% de la población mundial, mientras que la asistencia acumulada podría llegar a 6,5 millones de espectadores.

El impacto en las sedes

El torneo también representa una vitrina para las principales ciudades anfitrionas. De acuerdo con BofA, Nueva York/Nueva Jersey encabeza la lista con un PBI de US$2,4 billones y más de 9,5 millones de visitantes internacionales anuales. Los Ángeles registra un PBI de US$1,4 billones, mientras que Dallas y Houston superan los US$800.000 millones cada una.

El MetLife Stadium, ubicado en Nueva York/Nueva Jersey, albergará la final del Mundial 2026. La ciudad concentra un PBI de US$2,4 billones, según BofA. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

En México, Ciudad de México cuenta con un PBI de US$400.000 millones y una población cercana a 22 millones de habitantes. Monterrey y Guadalajara, por su parte, figuran entre los principales polos manufactureros del país.

Entre las sedes canadienses figuran Toronto, con un PBI de US$400.000 millones, y Vancouver, con US$200.000 millones.

Además del movimiento turístico y comercial asociado al torneo, BofA señala que históricamente los países anfitriones registraron, en promedio, un incremento de 0,4 puntos porcentuales en el crecimiento de su PBI durante el año posterior a la realización del Mundial.

El Estadio Azteca de Ciudad de México será escenario del partido inaugural del Mundial 2026.(Photo by Carl DE SOUZA / AFP) / CARL DE SOUZA

Las ciudades clave del Mundial 2026