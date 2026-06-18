Esto ocurre en un contexto donde la industria de TV paga tiene cada vez una menor cantidad de usuarios. Mariano Orihuela, director de mercado Corporativo de Claro Perú, comenta que el mercado pasó de tener 2,2 millones de suscriptores en el 2018 a 1,2 millones en el primer trimestre de 2026.

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“Durante el último trimestre, el mercado se contrajo 1,7%. A nivel anual, la industria registró una caída de 13,6% y Claro alcanzó un crecimiento de 3,5%”, señala.

Orihuela agrega que, en los últimos cuatro trimestres, Claro incorporó 9.782 nuevos usuarios.

José Santanera, director de Producto B2C de Movistar Perú, indica que 4 de cada 10 clientes de la marca ya utiliza el aplicativo ‘Movistar TV App’.

Además, la Liga 1 en la oferta televisiva de Movistar impulsó el crecimiento de suscriptores, cuenta el ejecutivo.

Expectativas para el Mundial

En esta edición del Mundial de fútbol -que inició el 11 de junio-, todos los partidos será transmitidos por DirecTV a través de su señal DSports. Paramount+ También transmitirá los 104 partidos bajo una colaboración con DSports. A su vez, América TV y Disney+ transmitirán algunos de los encuentros.

Santanera señala que los grandes eventos deportivos suelen impulsar la contratación de este tipo de servicios durante periodos específicos.

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Es así que, en el caso de DirecTV, Juan Diego Salguero, Country Manager de DirecTV y Zaas, comenta que en el Mundial Qatar 2022 se cuadruplicó la cartera de clientes de DGO.

Asimismo, para el Mundial Rusia 2018, en donde participó la selección peruana, la base de clientes de la empresa prepago de aumentó en un 50% y la demanda de adquisición de quintuplicó, agrega.

“En la previa del torneo ya vemos una tendencia positiva en la demanda. En nuestra experiencia este comportamiento va aumentando mientras se desarrolla el torneo. Van quedando los mejores y la expectativa crece”, indica.

Salguero agrega que la señal DSports también ha sido recientemente incorporada a la plataforma de streaming DAZN.

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Por su parte, Santanera Precisa que en el caso de Movistar se observa que los aficionados tienen contratado el servicio televisivo durante todo el año.

De acuerdo con Santanera, más allá de incrementos puntuales relacionados a este torneo, es importante que los usuarios valoren contar con una oferta integral, acceso sencillo, calidad de transmisión y la posibilidad de disfrutar con los contenidos desde distintos dispositivos.

Orihuela coincide en que estos grandes eventos aceleran la demanda por experiencias de entretenimiento. En el caso de Claro Perú, la marca anunció un acuerdo con América TV para permitir que los clientes postpago y prepago de la ‘telco’ utilicen el aplicativo América TV GO sin consumir su plan de datos, promoción que estará disponible hasta el 10 de agosto.

El ejecutivo añade que se observa una tendencia sostenida del uso del servicio, sino más bien un crecimiento por un evento puntual.

“Los hogares están migrando hacia modelos de consumo, donde esperan encontrar televisión en vivo, aplicaciones y plataformas de ‘streaming’ reunidas en un solo lugar”, indica.