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Resumen

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Las acciones bajaron menos de 1% en las primeras operaciones del jueves. (Foto: Bloomberg)
Las acciones bajaron menos de 1% en las primeras operaciones del jueves. (Foto: Bloomberg)
/ Bloomberg Daybreak
Por Agencia EFE

Las acciones de Alphabet han caído aproximadamente 15% desde su máximo (el pasado 13 de mayo tras dispararse más de 150% en los 12 meses anteriores), lo que ha supuesto una pérdida de más de US$700.000 millones en el valor de mercado y la ha convertido en el principal lastre para el S&P 500 en ese período.

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