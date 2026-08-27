Las acciones de Alphabet han caído aproximadamente 15% desde su máximo (el pasado 13 de mayo tras dispararse más de 150% en los 12 meses anteriores), lo que ha supuesto una pérdida de más de US$700.000 millones en el valor de mercado y la ha convertido en el principal lastre para el S&P 500 en ese período.

La causa de esta repentina caída de Alphabet en la carrera de la IA, es debido a su elevado gasto en la construcción de la infraestructura necesaria para desarrollar la tecnología y al retraso en el lanzamiento de su nuevo modelo de IA Gemini, factores que han afectado negativamente el ánimo de los inversores.

En ese sentido, las acciones bajaron menos de 1% en las primeras operaciones del jueves. A esta baja se suma que Google perdió a dos de sus principales empleados, que se unieron a Anthropic PBC y OpenAI. A principios de este mes, Jeff Dean, pieza clave en la estrategia de la IA de Google, se retiró de la compañía para fundar una startup, llevándose consigo a varios compañeros de trabajo de alto perfil.

Además, Demis Hassabis renunció a su cargo como director ejecutivo del laboratorio de investigación de IA Google DeepMind, aceptando un nuevo puesto como presidente. Estas salidas provocaron una caída de 4% en las acciones de Alphabet el 5 de agosto, borrando US$186.000 millones de valor de mercado en una sola sesión.

“Se ha producido una fuga de cerebros. Esto supone cierto riesgo, ya que es el sector del mercado que todos están observando en este momento, ¿verdad? Se trata de si se puede monetizar la IA”, comentó Angelo Zino, vicepresidente sénior y director de tecnología de Cfra.