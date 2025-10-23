Adidas AG elevó su pronóstico de ganancias para el año y medio tras una fuerte demanda de sus zapatillas retro y los esfuerzos por mitigar el impacto de los aranceles estadounidenses, según Bloomberg.

La empresa alemana de ropa deportiva prevé ahora generar un beneficio operativo de aproximadamente 2.000 millones de euros (US$2.300 millones), según un comunicado con los resultados preliminares del tercer trimestre.

Esta cifra supone un aumento respecto al objetivo anterior de 1.700 millones a 1.800 millones de euros. Las ventas, sin considerar el tipo de cambio, probablemente crecerán a una tasa del 9%.

La buena racha de ventas comenzó hace dos años con el surgimiento de las clásicas zapatillas Samba. La tendencia se expandió para incluir otros modelos de zapatillas de tres rayas reto, lo que ha ayudado a Adidas a recuperar clientes desde Latinoamérica hasta China y acortar distancias con su rival y líder del sector Nike.

De acuerdo con la web Bloomberg, la mejora de las perspectivas de rentabilidad se debe al fuerte impulso de la marca y al éxito de la compañía al mitigar parcialmente los costos derivados del aumento de aranceles estadounidenses, según la empresa alemana.

En ese sentido, Adidas afirmó haber experimentado un crecimiento de dos dígitos en el tercer trimestre en todos los mercados, divisiones de productos, categorías y canales. El beneficio operativo alcanzó los 736 millones de euros en el período, según el comunicado, superando la media de 688 millones de euros estimada por los analistas.