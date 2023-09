Los países de la Alianza del Pacífico, en colaboración con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) y El Dorado Investments, participan en el Leaders Sustainable Summit 2023, que se desarrolla en Nueva York.

El Comercio fue parte del evento, que se inició con las palabras de Rosario Navarro, presidenta del capítulo chileno del CEAP. La representante resaltó que la Alianza Pacífico ha liberalizado el 92% de nuestro comercio interregional, y ha promovido la armonización regulatoria entre los países miembros.

Navarro dijo también que, gracias a la Alianza del Pacífico, existe certeza legal como bloque, e indicó que, en la medida que la Alianza avance, es importante capitalizar cada vez más el ambiente de negocios.

LEE AQUÍ: La Fed apuesta por mantener los tipos aunque no aclara si habrá más subidas este año

“Un primer objetivo es aumentar los volúmenes [de ‘trade’] entre nuestros países […] y también es importante priorizar la eliminación de barreras no arancelarias y abogar por una simplificación de la importación y exportación”, señaló Navarro.

A su turno, Rosa Bueno, presidenta pro tempore de la CEAP y presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), remarcó que el propósito del Summit es dar a conocer lo que la Alianza del Pacífico tiene para ofrecer al mundo.

“Los países miembros tienen un gran potencial para recibir inversiones en los distintos sectores económicos”, indicó Bueno.

TE PUEDE INTERESAR: El BID aprueba préstamo de US$300 millones para apoyar reactivación económica en Perú

Asimismo, la presidenta de la CCL resaltó la importancia de los criterios ESG para las empresas de los países miembros.

Finalmente, en el primer bloque del evento, Bruce Mac Master, presidente del capítulo colombiano del CEAP, detalló que si bien se ha avanzado mucho en integración, existen aún muchos retos, como la acumulación de origen. Se trata del reconocimiento por parte de Estados Unidos de productos de valor agregado elaborados en distintos países de la Alianza del Pacífico como un producto unificado.

REVISA AQUÍ: Telefónica acudirá al Poder Judicial ante inhabilitación por parte del Tribunal del OSCE

“Es verdad que los vientos políticos, y también los vientos ideológicos han cambiado, pero esto no debería ser un obstáculo […] Las discusiones políticas no pasan por pensar que hay algunos más interesados que otros en la prosperidad de nuestros pueblos […] La Alianza del Pacífico no es un experimento neoliberal, […] es un experimento para volvernos relevantes [como bloque]”, comentó Mac Master.

El dato

La Alianza del Pacífico representa un mercado de 230 millones de personas. Además, representa el 43% del PBI, y atrae el 45% de inversión extranjera directa.