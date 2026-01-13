Alphabet de Google alcanza los 4 billones de dólares en bolsa impulsada por la alianza con Apple

Escucha la noticia
Alphabet, la empresa matriz de Google, alcanzó la barrera de los 4 billones de dólares de capitalización en bolsa tras crecer en Wall Street este lunes, impulsada por la decisión de Apple de integrar Gemini, la inteligencia artificial (IA) del buscador, para algunos productos como Siri, su asistente de voz.
En la apertura de la bolsa, las acciones de la tecnológica subieron un 1% después del anuncio de Apple.
Este logro mantiene la tendencia al alza con la que Alphabet cerró el 2025, convirtiéndose en una de las empresas con mayor rendimiento bursátil del pasado año.
Con esta subida, la empresa se unió al prestigioso grupo de las compañías que han superado esta barrera en el que ya se encontraban Nvidia y Microsoft, que lograron este hito en julio, y Apple, que lo hizo en octubre.
Sin embargo, las dos últimas han caído ya por debajo de esta línea. La alianza plurianual con Apple, avanzada por CNBC, se basará en los modelos Gemini y la tecnología en la nube de Google para los futuros desarrollos de Apple.
