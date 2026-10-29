Las acciones de la tecnológica Alphabet, matriz de Google y Youtube, caían este jueves un 12% en Wall Street lastradas por sus resultados del tercer trimestre, en los que registró un flujo de caja libre negativo de 9.065 millones, peor de lo esperado por los analistas.

A la 13:12 hora local (17:12 GMT), los títulos de la compañía se vendían a 282,72 dólares, 39 dólares menos respecto al cierre de la jornada previa.

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Según medios especializados, si la empresa cierra hoy con una bajada superior al 9,77%, esta sería su peor reacción en bolsa tras publicar resultados. Además, la tecnológica se encamina a terminar su peor jornada desde 2020.

Alphabet publicó ayer sus resultados trimestrales, en los que registró un flujo de caja libre negativo de US$9.065 millones atribuido a los crecientes gastos de capital, en los que se engloba la infraestructura de IA, que ascendieron a US$51.355 millones.

Según los expertos, la empresa tampoco superó las expectativas en las métricas del beneficio por acción, la facturación total ni los ingresos de publicidad de Google.

En el trimestre, tuvo un beneficio neto de US$26.170 millones (un 25% menos interanual) y una facturación de US$127.577 millones (un 25% más), cerca de la mitad procedentes del segmento de Google Search.

La bajada en los beneficios se produce tras un aumento de los gastos en el trimestre, principalmente unas pérdidas en su cartera de acciones de US$8.700 millones, que el medio especializado CNBC atribuyó a su participación en SpaceX y Anthropic.

Por otro lado, mantuvo su previsión de gastos de capital para el año entre 195.000 y 205.000 millones de dólares. Ben Barringer, director global de investigación tecnológica de la firma Quilter Cheviot, indicó a CNBC que la caída de acciones de Alphabet tras el cierre de la sesión anterior son consecuencia “de unos resultados bastante caóticos y una conferencia telefónica sobre ganancias mal gestionada”.