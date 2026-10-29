icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La empresa publicó ayer sus resultados trimestrales, en los que registró un flujo de caja libre negativo de US$9.065 millones atribuido a los crecientes gastos de capital, en los que se engloba la infraestructura de IA, que ascendieron a US$51.355 millones. (Photo by GREG BAKER / AFP)
La empresa publicó ayer sus resultados trimestrales, en los que registró un flujo de caja libre negativo de US$9.065 millones atribuido a los crecientes gastos de capital, en los que se engloba la infraestructura de IA, que ascendieron a US$51.355 millones. (Photo by GREG BAKER / AFP)
Por Agencia EFE

Las acciones de la tecnológica Alphabet, matriz de Google y Youtube, caían este jueves un 12% en Wall Street lastradas por sus resultados del tercer trimestre, en los que registró un flujo de caja libre negativo de 9.065 millones, peor de lo esperado por los analistas.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?