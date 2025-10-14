Alto cargo de la Fed apoya dos recortes más a las tasas de interés en 2025

Una alta funcionaria de la Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos, respaldó el martes dos nuevos recortes en las tasas de interés en lo que resta del año, al enfatizar que el mercado de trabajo se debilita en la mayor economía del mundo.

“Sigo viendo dos recortes más antes de finales de año”, dijo la vicepresidenta de Supervisión de la Fed, Michelle Bowman, durante un evento en Washington.

Esta propuesta implicaría que la Fed recorte las tasas durante las últimas dos reuniones de política monetaria este año, en octubre y diciembre.

Bowman por ahora proyecta que las dos posibles reducciones serían de 25 puntos porcentuales.

El 17 de septiembre, la Fed redujo por primera vez en 2025 las tasas de referencia en 25 puntos básicos, a entre 4% y 4,25%, en momentos en que el mercado de trabajo muestra señales de deterioro.

El banco central tiene un mandato dual del Congreso para actuar de forma independiente en el combate de la inflación y del desempleo, principalmente mediante el aumento, la reducción o el mantenimiento de su tasa de interés de referencia.

A pesar de los insistentes llamados de Donald Trump para bajar las tasas, los altos mandos de la Fed inicialmente frenaron la medida este año mientras evaluaban el impacto de los aranceles impuestos por el mandatario estadounidense.

Bowman indicó el martes que a pesar de que Estados Unidos no ha publicado sus estadísticas oficiales debido a la parálisis presupuestaria, ya hay señales de que continúa el deterioro en el mercado laboral.

“Lo que podría decir es que continuamos viendo una pérdida de trabajos en la economía”, añadió. “También observamos una disminución del gasto de los consumidores”.

Aunque la tasa de desempleo sigue siendo históricamente baja, está aumentando lentamente. “Es difícil conseguir trabajo para los graduados universitarios y la gente que busca empleo está realmente luchando”, opinó.