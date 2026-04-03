Amazon informó, a través de una nota a vendedores externos, que adicionará desde el 17 de abril un “recargo relacionado con combustible y logística” de un 3,5% a las comisiones de los vendedores externos que usan el servicio de entrega de la compañía estadounidense, reportó la CNBC.

De acuerdo con el medio, esta medida aplicará para los vendedores estadounidenses y canadienses.

Según Amazon, esto se debe al aumento de costos de operación en la industria, debido al incremento en los costos de cumplimiento y logísticas.

Esto ocurre en un contexto donde la cotización del barril de petróleo se encuentra en niveles altos. El precio futuro del barril Brent se elevó el jueves en más de un 6%, llegando hasta los US$107,35.

De acuerdo con Ashley Vaicek, portavoz de Amazon, indicó en un comunicado que el recargo es menor a las tasas temporales que aplican otras compañías logísticas.

Esta medida se va a calcular en base a las comisiones de cumplimiento de los vendedores y no al precio de los artículos. La media del recargo es equivalente a unos 17 céntimos por unidad en los envíos bajo la modalidad ‘Fulfillment by Amazon’, siendo el servicio más usado que considera el recojo, empaquetado y el envío de los artículos.