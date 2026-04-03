Resumen

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(Foto: AFP)
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Por Redacción EC

Amazon informó, a través de una nota a vendedores externos, que adicionará desde el 17 de abril un “recargo relacionado con combustible y logística” de un 3,5% a las comisiones de los vendedores externos que usan el servicio de entrega de la compañía estadounidense, reportó la CNBC.