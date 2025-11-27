Anta Sports Products, fabricante chino de ropa deportiva, se encuentra entre las empresas que analizan una posible adquisición de Puma, marca alemana de ropa deportiva, según informó Bloomberg News.

La empresa china, que cotiza en Hong Kong, ha estado trabajando con un asesor para evaluar una oferta por Puma y podría asociarse con una firma de capital riesgo si decide seguir adelante con una oferta, según dicho medio que citó a personas familiarizadas con el asunto.

Las acciones de Puma avanzaban un 12% en las operaciones previas a la comercialización. La empresa declinó hacer comentarios sobre el artículo cuando Reuters se puso en contacto con ella.

Otros posibles interesados podrían ser el grupo chino de ropa deportiva Li Ning, que ha estado discutiendo opciones de financiación con los bancos mientras echa un primer vistazo a Puma, según indica el medio.

La empresa alemana también podría atraer el interés de la empresa japonesa de ropa deportiva Asics, según detalló el artículo de Bloomberg.

Anta Sports y Asics no respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters para hacer comentarios. Mientras que Li-Ning dijo en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters que la empresa “no ha entablado ninguna negociación o evaluación sustantiva en relación con la transacción mencionada en la noticia”.