Las reservas mundiales de petróleo que amortiguan los problemas de suministro cayeron a niveles preocupantemente bajos tras las interrupciones en el estrecho de Ormuz causadas por la guerra entre Estados Unidos e Irán, afirmó el director ejecutivo de Saudi Aramco, Amin Nasser, durante el Energy Intelligence Forum en Londres.

Según dijo, el consumo global continúa en aumento y los países necesitarán incrementar sus compras durante los próximos dos años para reponer sus inventarios. Según la evaluación del directivo, las reservas globales cayeron de unos 10.000 millones a menos de 6.000 millones de barriles, de los cuales solo el 10% se encuentra disponible debido a restricciones técnicas.

Amin Nasser | Foto: AFP

MIRA AQUÍ: El precio del petróleo de Texas baja a 90 dólares tras el acuerdo del G7 para liberar reservas

“Hasta que el estrecho de Ormuz se reabra por completo y se recupere la confianza, la cruda realidad es que la presión en ambos extremos del barril se intensificará”, afirmó Nasser durante su intervención en el evento. El ejecutivo sostuvo también que, si bien la escasez de crudo es un problema serio, los precios de los combustibles refinados experimentaron incrementos aún más marcados.

Las declaraciones del líder de la mayor exportadora de crudo del mundo coinciden con los planes anunciados por las principales economías para liberar hasta 100 millones de barriles de reservas de emergencia. Sin embargo, Nasser advirtió que el uso de estos recursos de reserva solo otorgará un alivio temporal a las economías, sin solucionar los desequilibrios de fondo entre la oferta y la demanda.

El cierre del estrecho de Ormuz ha disparado los precios de la energía en todo el mundo.

TE PUEDE INTERESAR: Las exportaciones de crudo de Medio Oriente se acercan a niveles previos a la guerra en Irán

Por su parte, las naciones del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, operan sus propios buques para mantener los envíos a través de la zona del conflicto. Los barcos continúan en tránsito a pesar de la elevación de los riesgos de seguridad y las cotizaciones del crudo Brent cerca de los 100 dólares por barril.

Nasser confirmó que toda la capacidad de producción de Aramco se mantiene intacta, lo que permite abastecer a los clientes de Europa y Asia mediante la diversificación de rutas y el incremento de envíos desde la terminal de Ras Tanura. Finalmente, la empresa petrolera estatal estudia proyectos de infraestructura que buscan duplicar o triplicar su capacidad de almacenamiento de combustible en los próximos años.

*Con información de Bloomberg