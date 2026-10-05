El director ejecutivo de Saudi Aramco, Amin Nasser, explicó que el consumo global continúa en aumento y los países necesitarán incrementar sus compras durante los próximos dos años para reponer sus inventarios. | (Foto: AFP)
El director ejecutivo de Saudi Aramco, Amin Nasser, explicó que el consumo global continúa en aumento y los países necesitarán incrementar sus compras durante los próximos dos años para reponer sus inventarios. | (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Las reservas mundiales de petróleo que amortiguan los problemas de suministro cayeron a niveles preocupantemente bajos tras las interrupciones en el estrecho de Ormuz causadas por la guerra entre Estados Unidos e Irán, afirmó el director ejecutivo de Saudi Aramco, Amin Nasser, durante el Energy Intelligence Forum en Londres.

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