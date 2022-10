Comprender la economía argentina requiere para muchos de un manual para lidiar con una inflación que este año superará el 100% y unos 14 tipos de cambio diferentes, aplicables según uno quiera viajar, acceder a un espectáculo o simplemente comprar dólares para ahorrar.

La situación tiene lugar debido a la profunda crisis económica que atraviesa el país, que llevó al Gobierno a buscar achicar el déficit fiscal y resguardar las reservas del banco central implementando restricciones -conocidas como “cepos” en Argentina- a la salida de dólares del país, lo que confunde a muchos y beneficia a unos pocos.

“Me acaban de dar 286 (pesos) por el dólar blue y anoche he pagado 140 cuando he usado mi tarjeta de crédito al pagar la comida o al cancelar la noche del hotel. Es una sensación no muy agradable”, dijo a Reuters el turista peruano José Zegarra.

Como los argentinos solo pueden acceder en cuentagotas al dólar oficial de 152.8 pesos, suelen acudir al mercado marginal o “blue” y pagar unos 290 pesos por dólar para adquirir divisas para viajar o como forma de preservar su ahorro ante un peso cada vez más devaluado por la galopante inflación.

“Las personas no son libres para decidir lo que quieren hacer con sus propios recursos y están presos, siempre sujetos a que el Gobierno esté interfiriendo directamente en sus vidas”, señaló Eduardo Maehler, un trabajador autónomo de 37 años.

Entre otras variedades, se puede encontrar el que los argentinos han llamado dólar “Soja”, un incentivo propuesto temporalmente al poderoso sector agroexportador para que liquide su cosecha a un tipo de cambio más favorable de aproximadamente 200 pesos por dólar, que le permitió al banco central hacerse de unos US$ 5,000 millones.

También existen los llamados dólar “Coldplay” para las productoras que traen artistas internacionales y el dólar “Lujo”, que se aplica para quienes quieran comprar un auto importado de alta gama, relojes caros o embarcaciones de uso recreativo, además de otros utilizados en el mercado como el dólar MEP (293 pesos) o el Contado con Liquidación (305 pesos).

“Argentina tiene un único tipo de cambio oficial. Los restantes son ramificaciones que el propio mercado creó de acuerdo con la oferta y la demanda. Está claro que el banco central tiene el deber de preservar sus reservas y por ello se trabaja intensamente”, dijo una fuente del banco central que prefirió que no se revelara su identidad.

“Falta reglas claras”

Para el economista Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, los cepos fijados por el Gobierno buscan sostener un dólar oficial “artificialmente barato” y son medidas que permiten ganar tiempo pero no sostenibles en el tiempo.

“En la medida en que en Argentina el dólar oficial está cada vez más barato, lamentablemente vuelven a aparecer estos faltantes (de divisas), que tienen que ser rellenados con reservas del Banco Central y, a partir de ahí, de nuevo salen medidas para sacar más operaciones, más empresas y más gente del mercado oficial y ahí es donde empiezan a aparecer estos tipos de cambio raros que se inventan en Argentina”, sostuvo Abram.

El economista recordó que Argentina ya tuvo 22 controles de cambio en su historia, 21 de los cuales intentaron ser sostenidos en el tiempo y derivaron en graves crisis cambiarias y monetarias, en tres oportunidades llevando a procesos de hiperinflación.

“El costo de sostener el cepo en el tiempo ya lo sabemos: termina siempre en una crisis muy profunda”, refirió Abram.

El experto agregó que el país tiene desde hace décadas problemas estructurales que, según su criterio, podrían comenzar a resolverse con una reducción de la presión tributaria y del enorme gasto público del Estado, además de una reforma de la legislación laboral.

La semana pasada, el Gobierno comenzó a cobrar una percepción del 25% a los consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito, que se sumó a una tasa existente del 45% y a un impuesto del 30%, elevando la cotización del dólar “Turista” o “Qatar” (en alusión al próximo Mundial de fútbol) a unos 317 pesos, lo que encareció el turismo al exterior.

“La gente quiere viajar y de alguna forma u otra se las arreglará, pero mucha gente va a quedar en el camino. No solamente el que viaja lo hace por placer o porque tiene dinero, se viaja por trabajo, estudio, visitas a familiares”, comentó Federico Rossi, dueño de Rossi Viajes, una agencia de turismo del coqueto barrio de Martínez.

“Claramente (estas medidas) han encarecido en moneda local los viajes (...) Esto hace que el que tenga que viajar no sepa exactamente cuántos pesos le va a salir el viaje (...) Lo que sucede en este país es que no hay reglas claras o te las cambian constantemente”, concluyó.

Los 14 tipos de dólares vigentes en Argentina

Dólar oficial : Es el tipo de divisa que está controlado por el Banco Central de la República Argentina y dentro de su amplio espectro tiene dos canales de distribución: el mayorista y el minorista . El minorista se toma de base para calcular otras cotizaciones del mercado .

: Es el tipo de divisa que está controlado por el Banco Central de la República Argentina y dentro de su amplio espectro tiene dos canales de distribución: . El minorista se toma de base para . Dólar mayorista: Es el tipo de dólar que opera el Banco Central . Se utiliza para operaciones entre bancos, empresas y el comercio exterior .

Es el tipo de dólar que opera el Banco Central . Dólar ahorro : También denominado solidario. Lo obtienen los que compran la divisa oficial para el ahorro o turismo. En cuanto a su valor en el mercado se debe agregar al Oficial un 30 por ciento correspondiente al impuesto PAIS y otro 35% a cuenta de ganancias y bienes personales.

: También denominado solidario. Lo obtienen los que compran la divisa oficial para el ahorro o turismo. En cuanto a su valor en el mercado se debe agregar al Oficial un 30 por ciento correspondiente al impuesto PAIS y otro 35% a cuenta de ganancias y bienes personales. Dólar tarjeta : Es el valor para quienes utilizan su tarjeta para pagar servicios en dólares o consumos durante viajes al exterior. En este caso, sobre la cotización del dólar oficial se hace una carga del 30% del impuesto PAIS y un 45% a cuenta de ganancias .

: Es el valor para quienes utilizan su tarjeta para pagar servicios en dólares o consumos durante viajes al exterior. En este caso, sobre la cotización del dólar oficial . Dólar Netflix : Se denomina así a la cotización que se realiza para pagar los servicios de streaming de videos y música de proveedores del exterior como, por ejemplo, HBO, Spotify y Amazon Prime. Para calcularlo, se le aplica un 8% de impuesto PAÍS, pero se debe tributar un 21% de IVA y el 45% a cuenta de ganancias .

: Se denomina así a la cotización que se realiza para pagar los servicios de de videos y música de proveedores del exterior como, por ejemplo, HBO, Spotify y Amazon Prime. Para calcularlo, . Dólar blue : También denominado como “paralelo” . Es el tipo de cambio que se encuentra en el mercado ilegal. Es la forma que tienen las personas para comprar más divisas de lo permitido, aunque se encuentre fuera de los límites gubernamentales .

: También . Es el tipo de cambio que se encuentra en el mercado ilegal. Es la forma que tienen las personas para comprar más divisas de lo permitido, aunque se . Dólar MEP : Es un tipo de cambio que se opera en el mercado de capitales. Este instrumento parte de comprar un activo financiero -llámese un bono- en pesos y, posteriormente, venderlo en la divisa estadounidense.

: Es un tipo de cambio que se opera en el mercado de capitales. Este instrumento parte de comprar un activo financiero -llámese un bono- en pesos y, posteriormente, venderlo en la divisa estadounidense. Dólar CCL : Este tipo de cambio conocido como “contado con liquidación” permite cambiar pesos por dólares en el exterior. Es una herramienta para las empresas e inversionistas para adquirir divisas y sacarlas legalmente del territorio argentino.

: Este tipo de cambio conocido como permite cambiar pesos por dólares en el exterior. Es una herramienta para las empresas e inversionistas para adquirir divisas y sacarlas legalmente del territorio argentino. Dólar tecno : Es uno de los tipos de cambios más recientes. El mismo exceptúa a las empresas tecnológicas a realizar inversiones superiores a los tres millones de dólares con la obligación de liquidar un monto equivalente al 20% .

: Es uno de los tipos de cambios más recientes. El mismo exceptúa a las empresas tecnológicas a realizar inversiones superiores a los tres millones de dólares con la . Dólar turista/Qatar : Esta clasificación obedece a la proximidad del Mundial de Qatar en el mes de noviembre. Se implementó este miércoles para realizar compras en el exterior cuando se supera el cupo de hasta US$ 300 mensuales .

: Esta clasificación obedece a la proximidad del en el mes de noviembre. Se implementó este miércoles para realizar compras en el exterior cuando se supera el cupo de hasta . Dólar recitales : O más conocido como dólar “Coldplay”. Está dirigido especialmente para las productoras que adquieren servicios de artistas internacionales o deben pagar derechos. Pueden acceder a este tipo de divisas a un costo de 200 . Caso contrario, se le aplicaría el 30% del impuesto PAIS.

: O más conocido como dólar “Coldplay”. Está dirigido especialmente para las productoras que adquieren servicios de artistas internacionales o deben pagar derechos. . Caso contrario, se le aplicaría el 30% del impuesto PAIS. Dólar cripto: Se accede a través de plataformas exchange y está en constante actividad. Es decir, no se detiene, sin importar horarios, fin de semana y feriados .

Se accede a través de plataformas y está en constante actividad. Es decir, . Dólar Soja: Es el dólar mayorista del Banco Nación. Es un régimen cambiario que ofrecía 200 por dólar, a diferencia de la cotización que ofrecen el resto de los exportadores.

Es el dólar mayorista del Banco Nación. Es un régimen cambiario que ofrecía 200 por dólar, a diferencia de la cotización que ofrecen el resto de los exportadores. Dólar lujo: Esta variable se aplica para la compra de bienes como vehículos de alta gama, jets privados, embarcaciones de uso recreativo, relojes, máquinas tragamonedas y máquinas para minado de criptomonedas.

Con información de Reuters