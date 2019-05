Argentina: Inflación se desaceleraría por primera vez en el 2019

Las cifras mensuales de inflación en Argentina finalmente se desacelerarían por primera vez en 2019, según una encuesta de Bloomberg.

Los analistas esperan que los precios suban 4% mensual en abril, luego de un aumento de 4,7% en marzo que alarmó a los inversionistas porque la inflación podría complicar la apuesta por la reelección del presidente Mauricio Macri.

El banco central de Argentina tuvo que ajustar la política monetaria una vez más en abril, lo que marcó el cuarto cambio en seis semanas. Congeló el límite superior de su banda monetaria, que solía ajustar todos los días, y se comprometió a no defender más el límite inferior, lo que los economistas consideran es el fin efectivo de las bandas.

La última encuesta del banco central a los economistas proyectó que la inflación mensual de abril será de 4% y que la inflación anual finalizará 2019 en 40%, en comparación con 36% en la encuesta anterior

ANTECEDENTES

El banco central de Argentina tiene más poder para intervenir en el mercado cambiario desde el 29 de abril. Los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) estuvieron de acuerdo con la medida después de que los bonos soberanos argentinos entraran en terreno de estrés financiero a fines de abril.

Mauricio Macri busca la reelección presidencial. (AFP)

La administración de Macri anunció el mes pasado que congelaría los precios de la electricidad, el gas y el transporte durante el resto del año, neutralizando el impacto de los precios regulados en el índice de inflación. También congeló los precios de 64 productos alimenticios.

La estabilidad del peso se considera uno de los factores clave para enfriar la inflación y estimular una recuperación económica, mientras Macri busca la reelección.

La inflación mayorista, que algunos economistas consideran como un indicador anticipado de las principales cifras de inflación, fue de 4,1% en marzo. La inflación mayorista no refleja lo que sucede con los bienes no transables, básicamente salarios y tarifas, dijo Federico Furiase, economista de la consultora Eco Go.