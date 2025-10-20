El gobierno estadounidense también le prometió a su aliado Milei US$20.000 millones más en fondos públicos y privados para enfrentar las turbulencias de los mercados siempre que consiga un buen resultado electoral. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
El gobierno estadounidense también le prometió a su aliado Milei US$20.000 millones más en fondos públicos y privados para enfrentar las turbulencias de los mercados siempre que consiga un buen resultado electoral. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
/ WILL OLIVER
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Argentina oficializa línea de financiamiento de EE.UU. por US$ 20.000 millones
Resumen de la noticia por IA
Argentina oficializa línea de financiamiento de EE.UU. por US$ 20.000 millones

Argentina oficializa línea de financiamiento de EE.UU. por US$ 20.000 millones

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Argentina oficializó este lunes una línea de financiamiento de US$20.000 millones con mediante un swap (intercambio de divisas), como parte de un acuerdo de estabilización cambiaria, informó el Banco Central.

MÁS INFORMACIÓN: El oro mantiene su escalada y toca nuevos máximos cerca ya de los US$4.400


El anuncio tiene lugar en medio de una corrida contra el peso argentino y a días de unas cruciales elecciones legislativas para el presidente ultraliberal Javier Milei el 26 de octubre.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”, dijo la entidad monetaria en un comunicado compartido a la prensa.

PUEDES VER: Wall Street cierra al alza tras tono conciliador de Donald Trump sobre China


El gobierno estadounidense también le prometió a su aliado Milei US$20.000 millones más en fondos públicos y privados para enfrentar las turbulencias de los mercados siempre que consiga un buen resultado electoral.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó su ayuda a Argentina: “No tienen dinero (...) están luchando muy duro para sobrevivir”, dijo el domingo frente a la prensa.

Trump anuncia decisión de plataforma china

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC